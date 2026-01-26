La Juventus sembra aver abbondato la pista che porta a Youssef En-Nesyri per la titubanza del giocatore sulla formula di pagamento. Una situazione che ha inevitabilmente rallentato una trattativa che, fino a pochi giorni fa, sembrava poter entrare nella fase decisiva. In questo contesto di riflessione e attesa, il mercato bianconero resta comunque in fermento, come rivelato da Orazio Accomando tramite X: “Juve potrebbe tornare in corsa per Mateta, alzando l’offerta del prestito oneroso”. Un’indicazione chiara di come la dirigenza stia valutando alternative concrete per rinforzare l’attacco a disposizione di Luciano Spalletti.

Ritorno di fiamma per Mateta e nodo En-Nesyri

Il nome di Jean-Philippe Mateta torna quindi d’attualità in casa Juventus. L’attaccante francese, già seguito in passato, rappresenterebbe un profilo fisico e strutturato, in grado di dare profondità e presenza in area di rigore. L’ipotesi di un prestito oneroso, con cifre riviste al rialzo, potrebbe convincere il club proprietario del cartellino ad aprire alla cessione temporanea, permettendo ai bianconeri di colmare una lacuna evidente nel reparto offensivo.

Parallelamente, resta aperta la questione legata a En-Nesyri, che non è però più una priorità assoluta. Lo stesso Accomando ha fatto chiarezza sul lavoro del Fenerbahce, club che sta cercando di sbloccare l’impasse con il centravanti marocchino: “Oggi il Fenerbahce incontra agente En-Nesyri (ieri in panca 90’ nell’1-1) per convincerlo ad accettare il prestito”.

La Juventus osserva da lontano, consapevole che le esitazioni del giocatore e la concorrenza internazionale rendono l’operazione sempre più complessa. Per questo motivo, l’attenzione si sta spostando su piste considerate più praticabili e funzionali alle esigenze immediate della squadra.

David protagonista, ma serve una prima punta

Nel frattempo, sul campo arrivano segnali incoraggianti grazie a Jonathan David. L’attaccante canadese sta vivendo un ottimo momento di forma e il gol segnato contro il Napoli ne è la conferma più evidente. Una rete pesante, arrivata in una sfida di alto livello, che ha messo in luce le sue qualità di movimento, rapidità e freddezza sotto porta. Spalletti è soddisfatto del rendimento del suo numero 30, che si sta ritagliando un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Tuttavia, nonostante le prestazioni di David, la Juventus è consapevole della necessità di completare l’attacco con una prima punta dalle caratteristiche diverse. Contro squadre che si chiudono e si arroccano nella propria metà campo, manca spesso un riferimento offensivo capace di far salire la squadra, proteggere palla e vincere duelli aerei. Un attaccante più fisico permetterebbe di variare soluzioni tattiche, offrendo a Spalletti un’arma in più nei momenti di difficoltà.

Ecco perché il mercato resta un tema centrale in casa bianconera. David rappresenta una certezza importante, ma da solo non può garantire tutte le soluzioni offensive di cui la Juventus ha bisogno per competere su più fronti. L’eventuale arrivo di un profilo come Mateta risponderebbe proprio a questa esigenza, completando un reparto che punta a essere più equilibrato e imprevedibile nella seconda parte della stagione.