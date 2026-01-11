I risultati parlano chiaro e, alla Continassa, avrebbero ormai dissipato gran parte dei dubbi iniziali. L’impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus è stato profondo, immediato e soprattutto misurabile, al punto da spingere la dirigenza bianconera a ragionare già sul futuro del tecnico toscano. Secondo quanto filtra dagli ambienti societari, le prestazioni offerte dalla squadra e il percorso intrapreso in campionato avrebbero convinto i vertici del club piemontese della bontà del progetto, aprendo così alla possibilità di “blindare” Spalletti anche oltre l’attuale accordo.

Numeri, classifica e crescita del gruppo

Dal suo arrivo sulla panchina juventina, Spalletti ha saputo ridare identità e continuità a una squadra che appariva smarrita. I numeri raccolti nelle prime 14 gare ufficiali sono indicativi: 9 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, arrivata in trasferta sul campo del Napoli di Antonio Conte. Un ruolino di marcia che ha consentito alla Juventus di risalire rapidamente la classifica, tornando stabilmente nelle zone alte della graduatoria di Serie A e riaccreditandosi come una delle formazioni più solide del campionato. Al di là dei risultati, ciò che ha colpito maggiormente è stato il cambiamento di volto della squadra: maggiore intensità, un’idea di gioco riconoscibile e una gestione delle partite più matura.

Spalletti ha lavorato non solo sull’organizzazione tattica, ma anche sulla mentalità, restituendo fiducia a un gruppo che ora appare più compatto e consapevole dei propri mezzi.

Comolli accelera: rinnovo fino al 2028

Un altro aspetto che avrebbe rafforzato la posizione di Spalletti è la crescita individuale di diversi calciatori. Profili come Kenan Yildiz, Andrea Cambiaso e Jonathan David hanno mostrato segnali di miglioramento evidenti sotto la guida del tecnico toscano, noto per saper tirare fuori il meglio dai calciatori a propria disposizione. Una valorizzazione del capitale umano che la dirigenza considera strategica in ottica presente e futura. Proprio per questo, l’amministratore delegato Damien Comolli non vorrebbe attendere la fine della stagione per valutare il percorso intrapreso.

L’idea del dirigente francese sarebbe quella di anticipare i tempi e avviare i dialoghi per il prolungamento del contratto di Spalletti. La missione è chiara: dare stabilità al progetto tecnico e blindare l’allenatore fino al 2028, offrendo un segnale forte di continuità e ambizione.