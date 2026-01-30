La Juventus guarda avanti e prova a costruire continuità partendo dalle certezze. In un momento delicato della stagione, il club bianconero sta lavorando su più tavoli: da una parte la volontà di blindare alcuni elementi ritenuti centrali nel progetto tecnico, dall’altra la necessità di intervenire sul mercato per completare l’organico. Tra le priorità c’è senza dubbio il futuro di Weston McKennie, sempre più vicino a un rinnovo fino al 2028 che rappresenterebbe un segnale chiaro di fiducia e stabilità, ma anche la ricerca di una punta capace di alzare il livello del reparto offensivo e soddisfare le richieste di Luciano Spalletti.

McKennie, il rinnovo prende forma

La Juventus sta accelerando per trattenere Weston McKennie, uno dei giocatori che più hanno convinto lo staff tecnico nel corso della stagione. Il centrocampista statunitense, in scadenza di contratto a giugno, è diventato nel tempo un punto fermo della squadra e uno dei profili più apprezzati da Luciano Spalletti, che ne valorizza duttilità, intensità e capacità di inserirsi senza palla. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le parti sarebbero molto vicine a un accordo per il prolungamento fino al 2028, una soluzione che permetterebbe alla Juventus di allontanare lo spettro dell’addio a parametro zero.

Il club sta facendo il possibile per andare incontro alle esigenze dell’allenatore, convinto che McKennie rappresenti uno dei pilastri su cui costruire il presente e il futuro.

Non è la prima volta che l’americano sembra sul punto di lasciare Torino: ogni estate il suo nome finisce tra quelli in uscita, salvo poi ritagliarsi un ruolo centrale all’interno della squadra. Una sorta di copione che si ripete, ma che questa volta potrebbe portare a un epilogo diverso, con la firma sul rinnovo e la conferma di un legame che, a dispetto delle voci, non si è mai realmente spezzato.

La caccia alla punta per Spalletti

Parallelamente al dossier McKennie, la Juventus continua a muoversi sul fronte offensivo. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Luciano Spalletti un attaccante di livello, in grado di garantire gol e profondità. La pista che porta a Randal Kolo Muani resta complicata, soprattutto per la resistenza del Tottenham, che al momento non sembra intenzionato a facilitare l’uscita del francese.

Nonostante le difficoltà, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di mollare e stanno provando in ogni modo a trovare uno spiraglio per riaprire la trattativa.

La volontà del giocatore potrebbe però fare la differenza. Kolo Muani spinge per tornare a Torino e questo aspetto viene considerato con attenzione dalla dirigenza juventina, consapevole che la determinazione dell’attaccante può incidere sugli equilibri della trattativa. Nel frattempo, sul tavolo della Juventus stanno arrivando numerose proposte alternative, veicolate da intermediari e agenti, ma al momento il club non sembra disposto a prendere in considerazione profili diversi dall’obiettivo principale. La strategia è attendista ma decisa: prima McKennie, poi la punta giusta, senza forzare scelte che non convincano pienamente Spalletti e la società.