La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo di alto livello, consapevole che la seconda parte di stagione richiederà soluzioni affidabili e già pronte. In questo contesto, oltre al nome di Randal Kolo Muani che resta centrale nei pensieri della dirigenza, prende sempre più corpo anche la pista che porta a Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese rappresenta un’opzione concreta e credibile, soprattutto se la trattativa per Kolo Muani dovesse complicarsi ulteriormente, e viene monitorato con grande attenzione dagli uomini mercato bianconeri visto che si potrebbe prendere con una formula più adatta alle esigenze della Vecchia Signora.

Zirkzee, profilo che convince ma senza affondo

Joshua Zirkzee è un nome che piace da tempo alla Juventus. L’attaccante ha dimostrato di poter reggere il peso di un grande palcoscenico grazie alle sue qualità tecniche, alla capacità di legare il gioco e a una struttura fisica che gli consente di essere efficace anche spalle alla porta. La dirigenza bianconera apprezza soprattutto la sua duttilità, che gli permetterebbe di adattarsi a più soluzioni tattiche e di convivere con altri attaccanti già presenti in rosa.

Al momento, però, la Juventus non ha ancora deciso di affondare il colpo. I contatti sono esplorativi e servono soprattutto a capire i margini dell’operazione e la reale disponibilità del club proprietario del cartellino.

A differenza di altre situazioni, per Zirkzee potrebbe esserci un’apertura a un trasferimento in prestito, formula che renderebbe l’operazione più sostenibile e interessante per i bianconeri. Molto dipenderà dalle evoluzioni delle prossime settimane e dalle priorità che emergeranno in attacco, ma il profilo dell’olandese resta cerchiato in rosso come possibile alternativa di livello.

Kolo Muani, pressing continuo della Juventus

Il nome che continua a dominare le riflessioni della Juventus, però, è quello di Randal Kolo Muani. Il francese resta il primo obiettivo per rinforzare l’attacco, ma la strada è tutt’altro che in discesa. Il Tottenham, club presso il quale il giocatore è attualmente in prestito, non ha ancora dato segnali di apertura per una risoluzione anticipata dell’accordo e, al momento, non sembra intenzionato a cambiare posizione.

Nonostante ciò, la Juventus non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Il club bianconero continua il proprio forcing, convinto che la volontà del giocatore possa fare la differenza. Kolo Muani, dal canto suo, è pronto a insistere per tornare a Torino, spingendo affinché si trovi una soluzione che possa accontentare tutte le parti in causa. Il pressing della Juventus prosegue su più fronti, nella speranza che con il passare dei giorni si possano aprire spiragli oggi difficili da intravedere.

In questo scenario, Zirkzee resta sullo sfondo come piano alternativo, pronto a diventare una pista calda qualora il ritorno di Kolo Muani dovesse rivelarsi impraticabile. La Juventus valuta, riflette e prepara le mosse, consapevole che la scelta dell’attaccante sarà determinante per le ambizioni stagionali. Il mercato è ancora lungo e le sorprese non sono escluse.