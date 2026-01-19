Le sirene della Premier League tornano a farsi sentire con insistenza attorno alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato emerse nella giornata di oggi, tre club inglesi di primo piano come Manchester United, Tottenham Hotspur e Aston Villa starebbero monitorando con grande attenzione la situazione di Pierre Kalulu. Il difensore francese, classe 1999, è diventato rapidamente uno degli elementi più affidabili della rosa bianconera, attirando l’interesse di società pronte a investire cifre importanti pur di rinforzare il proprio reparto arretrato.

Un’attenzione che certifica la crescita costante del giocatore, ma che difficilmente si tradurrà in qualcosa di concreto nel breve periodo.

Kalulu convince in bianconero e attira la Premier League

Arrivato la scorsa estate alla Juventus a titolo definitivo dopo un prestito rivelatosi positivo dal Milan, Kalulu ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più centrale nello scacchiere bianconero. La sua duttilità, che gli consente di agire sia da centrale difensivo sia da esterno, unita a una notevole affidabilità sul piano fisico e tattico, non è passata inosservata oltre Manica. Manchester United, Tottenham e Aston Villa avrebbero inserito il suo nome nella lista degli osservati speciali, valutando la possibilità di affondare il colpo in futuro.

La Juventus, dal canto suo, sarebbe disposta a prendere in considerazione offerte attorno ai 30 milioni di euro, cifra che rispecchia la crescita del giocatore e il suo attuale peso all’interno della rosa, ma solo per giugno.

Spalletti fa muro: Kalulu è un pilastro del progetto Juve

Nonostante l’interesse concreto dei club inglesi, appare altamente improbabile che Kalulu possa lasciare Torino prima della fine della stagione. Luciano Spalletti, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di smantellare l’ossatura della squadra in un momento delicato dell’annata. Il tecnico toscano considera il difensore francese uno dei pezzi pregiati della rosa, parte integrante di quel blocco di giocatori su cui sta costruendo settimana dopo settimana l’identità della sua Juventus.

In un contesto fatto di equilibrio tattico e solidità difensiva, rinunciare a Kalulu significherebbe indebolire un reparto che rappresenta uno dei punti di forza della squadra. Per questo motivo, eventuali discorsi di mercato sembrano destinati a essere rimandati all’estate, quando scenari e priorità potrebbero cambiare.