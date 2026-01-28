La Juventus continua a lavorare sotto traccia sul mercato e secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira ai microfoni della trasmissione Juventibus, non sarebbe mai stata abbandonata quella che porta a Brooke Norton-Cuffy, esterno del Genoa e profilo molto apprezzato dall’attuale direttore sportivo bianconero Ottolini. Un interesse che affonda le radici nel passato e che oggi torna d’attualità, anche se il percorso per arrivare al terzino inglese si presenta tutt’altro che semplice.

Norton-Cuffy, il pallino di Ottolini e il muro del Genoa

Norton-Cuffy rappresenterebbe un vero e proprio pallino di Ottolini, che lo conosce molto bene avendolo prelevato dall’Arsenal. L’esterno del Genoa ha mostrato una crescita costante, attirando l’attenzione di diversi club grazie a un mix di fisicità, corsa e capacità di spingere sulla fascia. Tuttavia, la valutazione che ne fa il club rossoblù è elevata: almeno 20 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto considerando la linea prudente adottata dalla Juventus negli ultimi mercati. A complicare ulteriormente l’operazione c’è la posizione ferma del Genoa sulle modalità di pagamento. Il club ligure, infatti, non sarebbe disposto ad accettare formule creative come il prestito con obbligo di riscatto, preferendo monetizzare subito attraverso una cessione a titolo definitivo.

Una richiesta che si scontra con l’intenzione dei bianconeri, orientati a chiudere eventualmente l’operazione ora, ma con un pagamento differito alla prossima estate.

Concorrenza inglese e la carta Ottolini

Oltre alle difficoltà economiche, la Juventus deve fare i conti anche con una concorrenza tutt’altro che marginale. Su Norton-Cuffy, infatti, avrebbero già messo gli occhi diversi club di Premier League, tra cui Everton e Newcastle, realtà in grado di soddisfare più facilmente le richieste economiche del Genoa. Proprio per questo, secondo Schira, alla Juventus non resterebbe che puntare tutto sulla figura di Ottolini. Il direttore sportivo bianconero godrebbe di un certo ascendente sul giocatore, costruito nel corso degli anni e rafforzato dal rapporto di fiducia nato fin dai tempi del Genoa. Un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo almeno per convincere il terzino a privilegiare la destinazione bianconera.