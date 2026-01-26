I risultati della domenica di Serie A hanno acceso in maniera definitiva la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, trasformandola in una vera e propria bagarre destinata potenzialmente a durare fino all’ultima giornata. La classifica parla chiaro: in appena sette punti sono racchiuse ben sei squadre, tutte con ambizioni europee e con margini di crescita ancora importanti. Uno scenario che rende ogni partita decisiva e che conferma l’equilibrio del campionato, soprattutto alle spalle di una capolista in fuga.

La Juve risale la classifica, la Roma aggancia il Napoli al terzo posto: distanze ridotte al minimo

La vittoria della Juventus sul Napoli per 3-0 rappresenta uno snodo fondamentale nella corsa Champions. I bianconeri hanno sfruttato al massimo lo scontro diretto, rosicchiando punti preziosi proprio ai partenopei, ora distanti appena una lunghezza. Un successo che rilancia con forza le ambizioni della squadra di Spalletti e che mette pressione a chi sta davanti. Importante anche il pareggio per 1-1 tra Roma e Milan, un risultato che ha avuto un doppio effetto sulla classifica: i giallorossi hanno agganciato il Napoli al terzo posto, rinforzando la loro posizione per l'Europa che conta, mentre i rossoneri sono riusciti a mantenere a debita distanza proprio la Roma di Gasperini, rimasta a quattro punti di distacco.

Un equilibrio sottile, in cui ogni passo falso rischia di pesare enormemente nel computo finale.

Inter la grande beneficiata: nerazzurri allungano

In questo intreccio di scontri diretti e risultati incrociati, la squadra che ha tratto il massimo vantaggio dal turno è stata senza dubbio l’Inter. I nerazzurri, imponendosi con un netto 6-2 sul Pisa, hanno approfittato dei rallentamenti delle dirette concorrenti per prendere punti un po’ su tutte le inseguitrici. Il Milan, ora la più vicina, dista a cinque lunghezze, mentre Roma e Napoli, a nove punti, rappresentano un pericolo meno immediato ma comunque da non sottovalutare.

La sensazione è che la corsa alla Champions League sia ormai entrata nel vivo, con sei squadre racchiuse in pochi punti e un calendario che offrirà altri incroci decisivi.