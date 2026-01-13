La Roma accelera e mette a segno un colpo importante per il presente e soprattutto per il futuro. Dopo giorni di trattative e indiscrezioni, il club giallorosso ha chiuso l’operazione che porterà Robinio Vaz dal Marsiglia nella Capitale. Un segnale forte da parte della dirigenza, che conferma la volontà di investire su profili giovani e di grande prospettiva, senza però smettere di lavorare anche su soluzioni più immediate per rinforzare l’attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il calciomercato romanista entra così in una fase decisiva, con più tavoli aperti e scenari ancora in evoluzione.

Vaz sbarca a Roma: visite e contratto fino al 2031

La trattativa per Robinio Vaz può considerarsi praticamente conclusa. La Roma ha trovato l’accordo definitivo con il Marsiglia per una cifra complessiva vicina ai 25 milioni di euro, bonus compresi, assicurandosi uno dei talenti più interessanti del calcio francese. Il giovane esterno offensivo, classe 2006, è atteso nella giornata di oggi nella Capitale: l’arrivo all’aeroporto di Fiumicino, le visite mediche di rito e la firma sul contratto rappresenteranno i passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale. Vaz si legherà alla Roma con un accordo di lunga durata, fino al 2031, segno della fiducia totale riposta dal club nelle sue qualità e nel suo potenziale di crescita.

Un investimento importante, che guarda lontano, ma che al tempo stesso testimonia la volontà della società di costruire una base solida su cui poggiare il progetto tecnico dei prossimi anni.

Non solo Vaz: Malen vicino, Zirkzee resta sullo sfondo

Parallelamente all’operazione Vaz, la Roma continua a lavorare per rinforzare l’attacco di Gasperini con profili più pronti. In questo senso, Donyell Malen dell’Aston Villa resta un obiettivo concreto e sempre più vicino a vestire giallorosso. Le parti starebbero discutendo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, che scatterebbe nel caso in cui l’olandese superasse il 50% delle presenze stagionali oppure se la Roma riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League.

Una formula che permetterebbe al club di dilazionare l’investimento e di valutare l’impatto del giocatore nel contesto della Serie A. Sullo sfondo, infine, rimane il nome di Joshua Zirkzee. L’attaccante del Manchester United ha tolto nelle ultime ore la foto con la maglia dei Red Devils dai propri profili social, un gesto interpretato come un ulteriore segnale di rottura con l’ambiente inglese. In questo caso, però, la trattativa potrebbe protrarsi fino agli ultimi giorni di gennaio, quando lo United potrebbe essere costretto ad allentare le proprie richieste economiche.