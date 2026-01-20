Il Como di Cesc Fabregas ha ottenuto una vittoria netta all’Olimpico, imponendosi sulla Lazio per 3‑0 grazie a una doppietta di Nico Paz e al gol iniziale di Baturina, rilanciando le ambizioni europee della squadra lombarda.

La cronaca: Lazio-Como 0-3

Il match si è disputato allo Stadio Olimpico di Roma, lunedì 19 gennaio 2026, nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A. Il Como ha dominato fin dai primi minuti, con Baturina che ha sbloccato il risultato dopo appena due minuti, seguito dal raddoppio di Nico Paz al ventiquattresimo minuto e dal tris dello stesso Paz al quarto minuto della ripresa.

Le dinamiche della partita

La squadra di Fabregas ha mostrato fin da subito superiorità tecnica e tattica. Il vantaggio è arrivato grazie a un lancio di Da Cunha per Valle, che ha servito Baturina, abile a controllare e battere Provedel. Il Como ha continuato a spingere e ha trovato il raddoppio con Paz, che ha approfittato di un pallone vagante in area per segnare di sinistro. Nel primo tempo la Lazio ha avuto un’occasione su rigore, assegnato dopo l’intervento del VAR su un contatto tra Taylor e Caqueret, ma Paz si è fatto ipnotizzare da Provedel. Poco dopo, Zaccagni ha fallito un’opportunità da due passi. Nella ripresa, dopo una sostituzione precauzionale di Smolcic, Paz ha siglato il 3‑0, chiudendo di fatto la partita.

Implicazioni e reazioni

La vittoria del Como replica lo stesso risultato dell’andata e conferma la squadra lombarda come una realtà solida in chiave europea. La Lazio, invece, non vince in casa in campionato dallo scorso novembre e vede sempre più lontana la possibilità di qualificarsi per l’Europa. Alla partita era presente l’ex presidente biancoceleste Sergio Cragnotti, invitato da Lotito. Sarri aveva schierato Ratkov dal primo minuto, mentre Fabregas ha optato per Baturina come falso nove. Cataldi è stato ammonito e salterà la prossima gara contro il Lecce.