"Qualsiasi iniziativa per liberare la Lazio da un personaggio incapace e mediocre avrà il mio sostegno", questa una parte del commento scritto da Alessandro Battista dopo aver firmato la petizione lanciata dai giornalisti Alberto Ciapparoni e Federico Marconi per chiedere a Lotito di vendere il club. L'ex esponente del M5S non ha esitato a punzecchiare il patron biancoceleste Claudio Lotito.

Le parole di Di Battista

Alessandro Di Battista, oggi scrittore e opinionista non ha mai nascosto la sua fede calcistica. Per questo motivo che anche lui insieme agli oltre 10.000 tifosi biancocelesti ha deciso di firmare la petizione.

Dal momento che è possibile anche rilasciare un commento, l'ex esponente del M5S non ha esitato a punzecchiare Lotito: "Qualsiasi iniziativa per liberare la Lazio da un personaggio incapace e mediocre avrà il mio sostegno. E finiamola di chiamarlo Presidente, quando non lo sarà più nemmeno sulla carta tutti si renderanno conto che questo gestore presidente non lo è mai stato. Arriverà quel giorno e sarà più bello del 14 o del 26 maggio. Forza Lazio!".

Tra gli ormai quasi 8mila laziali che hanno aderito alla lettera al presidente della #Lazio c’è anche @ale_dibattista. @aciapparoni e io ringraziamo tutti voi che avete firmato e ci state aiutando a diffondere la nostra iniziativa, di e per tutti i laziali. Speriamo di essere… pic.twitter.com/Q3Wo3KhZcU — Federico Marconi (@fede_marconi) January 22, 2026

La petizione dei tifosi della Lazio

Lo scorso lunedì 19 gennaio, la S.S. Lazio ha perso in casa contro il Como per 3-0.

Vedendo la propria squadra incapace di reagire, ma soprattutto indebolita dalle cessioni di Castellanos e Guendouzi, i tifosi hanno ribadito il malcontento nei confronti di Claudio Lotito.

I giornalisti Alberto Ciapparoni e Federico Marconi hanno deciso di lanciare una petizione su Change.org: "Presidente, ci rivolgiamo direttamente a Lei: a noi tifosi della Lazio è stato tolto il sogno. Non possiamo sognare da 22 anni, da quando la società è di sua proprietà, di Claudio Lotito". Nella lettera si legge che da 7 anni la squadra di Formello non vince un trofeo e non viene tesserato un giocatore di alto livello. E ancora: "Noi laziali desideriamo una proprietà che ci rispetti (e non scarichi sulla tifoseria persino la colpa e la responsabilità degli arbitraggi sfavorevoli) e ci faccia sognare, e per sognare nel 2026, servono investimenti cospicui".

Il commento di alcuni utenti del web

Il gesto dei tifosi biancocelesti non è passato inosservato su X, tanto che alcuni hanno espresso un loro parere.

"Non tifo Lazio, ma fanno bene a chiedere al presidente di farsi da parte dopo 22 anni di delusioni", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Stima per i tifosi della Lazio". Tra gli utenti c'è chi ha scritto: "Ma seriamente pensano che con una petizione mandano via Lotito?". Un altro utente ha commentato: "Tifo Roma, ma ciò che sta accadendo alla Lazio è davvero surreale. Di questo passo sparirà". Infine c'è anche chi ha affermato: "Bravo Di Battista, ci ha sempre messo la faccia".