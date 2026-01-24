Lo Stade Océane di Le Havre diventa teatro di una sfida dal sapore d’alta quota il prossimo 24 gennaio alle 19:00: il Le Havre accoglie i monegaschi del Monaco nel diciannovesimo turno della Ligue 1 2025/26. In palio ci sono punti pesanti per l’alta classifica, con il Monaco che insegue obiettivi europei e il Le Havre a caccia di un risultato di prestigio davanti ai propri tifosi.

Le probabili formazioni di Le Havre-Monaco

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un classico 4-4-2 affidandosi tra i pali a Lionel Mpasi-Nzau, protetto dalla linea difensiva Sangante, Seko, Pembele e Nego.

In mediana spazio a Simon Ebonog insieme a Ndiaye e Zouaoui, mentre sulle corsie d’attacco agiscono Mambimbi e Kyeremeh. Il giovane Quetant dovrebbe completare il tandem offensivo.

Il Monaco si presenta con il suo ormai rodato 4-2-2-2. Tra i pali Koehn, linea difensiva con Ouattara, Dier, Faes e Caio Henrique. In mezzo al campo la diga formata da Zakaria e Teze, sulle trequarti Akliouche e Golovin, riferimento offensivo il giovane Biereth, affiancato dalla velocità e dal fiuto del gol di Folarin Balogun.

Quote: Monaco favorito per il colpaccio fuori casa

I principali bookmaker vedono chiaramente favorito il Monaco: William Hill quota infatti la vittoria esterna monegasca a 1.91, il pareggio a 3.70 e il successo interno dei padroni di casa a 3.40.

Anche Bet365 si allinea: 1.91 per il successo ospite, 3.80 per il pari e una quota più alta per il blitz del Le Havre, fissata a 3.60. Sulla carta, dunque, sono i biancorossi del Principato i candidati principali al successo.

Le statistiche dei protagonisti: veterani e giovani in cerca di riscatto

Il Le Havre si affida alla freschezza di Kenny Quetant, attaccante classe 2006 che si è affacciato alla prima squadra con tre presenze, due da titolare e un gol realizzato in 174 minuti.

Nonostante la giovinezza, Quetant si è già messo in luce con una buona percentuale di dribbling riusciti (2 su 3) e confidenza con la porta: tre tiri totali, di cui due nello specchio.

Più complicata invece la stagione per Mbwana Samatta, centravanti esperto: per lui 12 presenze, di cui 9 dall’inizio, ma nessuna rete e una media voto che non decolla (6.27). La sua presenza resta fondamentale per il lavoro sporco: 121 duelli sostenuti (ne ha vinti 37), quattro ammonizioni e 10 occasioni chiave create con passaggi per i compagni. Samatta porta fisicità e sacrificio, anche se i numeri offensivi faticano a decollare.

Tra i protagonisti chiave del Monaco spicca Maghnes Akliouche: il ventitreenne ha raccolto 17 presenze (16 da titolare) andando a segno tre volte, con due assist a bilancio e una presenza costante nella costruzione del gioco (632 passaggi e 21 chiave).

Nei duelli, Akliouche si fa valere (57 vinti su 140 totali) e contribuisce anche in copertura con 23 contrasti e 12 intercetti.

In avanti, il vero terminale offensivo del Monaco resta però Folarin Balogun: quattro gol in quattordici apparizioni, due assist e la capacità di guadagnarsi due rigori, di cui uno trasformato. Balogun è attivo sia dentro che fuori dall’area, con 44 duelli vinti su 101 e un totale di 27 tiri, 12 dei quali indirizzati nello specchio avversario. Attenzione anche a Mika Biereth, 22 anni, che nelle sue 17 presenze (12 da titolare) ha comunque inciso con due gol, sei conclusioni nello specchio e 11 passaggi chiave: la sua presenza garantirà peso, ma la percentuale realizzativa resta ancora perfezionabile.