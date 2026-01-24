Al Via del Mare cala la sera di Serie A: sabato 24 gennaio, alle 20:45, saranno Lecce e Lazio a contendersi punti preziosi per i rispettivi obiettivi. I salentini di Di Francesco cercano slancio tra le mura amiche, mentre le aquile di Sarri, in piena emergenza, provano a volare alto anche senza alcune pedine chiave. Da una parte la passione del pubblico leccese, dall'altra la tradizione biancoceleste: l'appuntamento promette scintille, tra attese, ritorni e assenze pesanti.

Le probabili formazioni: Di Francesco ritrova Veiga, Sarri con gli uomini contati

Per il Lecce l'ossatura rimane quella del 4-2-3-1: Falcone in porta protetto da Veiga, rientrante dopo la squalifica, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. In mediana spazio per Ramadani e Coulibaly, con la batteria di trequartisti composta da Pierotti, Gandelman e Banda, mentre Stulic sarà il riferimento offensivo. Attenzione però ai ballottaggi, soprattutto tra Pierotti e Morente e tra Banda e Sottil: entrambi con un 55-45% di probabilità di partenza dal 1'. Cheddira, appena arrivato, va almeno in panchina, pronto a dire la sua a gara in corso.

Dall'altro lato, Sarri rilancia il consueto 4-3-3 nonostante l'assenza di Cataldi (squalificato) e una lista di indisponibili sempre presente.

Tra i pali va Provedel, davanti a lui Marusic, Gila, Provstgaard e Pellegrini. A centrocampo toccherà a Taylor, Rovella e Dele-Bashiru. In avanti agiranno Isaksen, Noslin e Zaccagni, chiamato ancora una volta a far saltare il banco. In panchina parte Romagnoli, in odore di mercato, mentre Lazzari scala tra le riserve. Nella lista dei diffidati biancocelesti ci sono Cancellieri, Pellegrini e lo stesso Romagnoli.

Quote e pronostici: Lazio con i favori degli scommettitori

Lazio in trasferta, ma con le insegne del favore del pronostico secondo i principali bookmaker: William Hill quota la vittoria degli uomini di Sarri a 2.05, il pareggio a 3.00 e il successo interno del Lecce a 3.90.

Sulla stessa lunghezza d’onda Bet365, che offre il 2 biancoceleste a 2.10, la X a 3.00 e il colpaccio dei padroni di casa a 4.00. Un chiaro segnale di fiducia nelle possibilità delle aquile, nonostante le assenze e l'atmosfera calda del Via del Mare, che spesso sa riservare sorprese.

Focus giocatori: Banda e Stulic promessa giallorossa, Zaccagni e Isaksen le frecce di Sarri

Sotto la lente i volti nuovi e confermati che possono decidere la sfida.

Partendo dai padroni di casa, Lameck Banda è tra i motori offensivi più utilizzati da Di Francesco: in 16 presenze, spesso da subentrato, ha firmato 2 reti e 2 assist, dimostrando vivacità con 27 dribbling tentati e un buon tasso di generosità nei duelli, 51 vinti su 125. L’esterno zambiano ha però raccolto già 4 ammonizioni e 1 espulsione, segnale di un agonismo che dovrà essere tenuto a bada anche perché è tra i diffidati.

Alla sua prima vera stagione da titolare, Nikola Stulic si sta ritagliando uno spazio importante al centro dell’attacco giallorosso: 2 gol in 20 partite e una presenza costante in area con 181 duelli complessivi, 75 dei quali portati a casa, oltre a 13 passaggi chiave che ne certificano la propensione a dialogare con la squadra.

Argento vivo addosso, anche Stulic non disdegna la lotta, come mostrano i 26 falli commessi e il cartellino giallo incassato.

La Lazio si affida alla qualità di Mattia Zaccagni per sfondare le linee pugliesi: l’esterno romagnolo, sempre presente in stagione dal 1’, ha già messo a referto 3 gol e un impatto dirompente con ben 65 falli subiti, segno della pericolosità costante palla al piede. Le 21 occasioni chiave create e i 20 dribbling riusciti su 49 evidenziano la sua capacità nell’uno contro uno. Da segnalare, però, anche una tendenza alle sanzioni: 6 cartellini gialli e un rosso nelle sue 18 presenze.

Dalla parte opposta, Gustav Isaksen sta crescendo come alternativa di valore nel tridente: già 2 reti in 15 presenze, con 11 tiri nello specchio e una spiccata propensione a puntare l’uomo (35 dribbling tentati, 14 riusciti).

L’attaccante danese è nel vivo della manovra biancoceleste con 10 passaggi chiave e 31 falli subiti, spesso chiamato a creare superiorità numerica partendo largo. Isaksen non ha ancora rimediato ammonizioni nella stagione corrente.