Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 17:00 sul prato dello Stade Bollaert-Delelis, il Lens riceve l'Auxerre per la diciottesima giornata della Ligue 1. La striscia di metà stagione chiama a raccolta il pubblico delle grandi occasioni: i padroni di casa puntano a confermare i favori del pronostico, mentre gli ospiti cercano il colpaccio per rilanciare le proprie ambizioni. Una sfida intensa con la certezza di giocarsi punti pesanti in un clima che profuma di calcio vero.

Le probabili formazioni di Lens-Auxerre

Lens dovrebbe schierarsi con il modulo 3-4-3 che ha garantito equilibrio nelle prime diciassette giornate: in porta Robin Risser, in difesa il trio Ganiou, Baidoo, Sarr; in fascia Saud Abdulhamid e Matthieu Udol chiamati alle scorribande, con Thomasson e Bulatovic perno del centrocampo.

Davanti, il tridente offensivo con Florian Thauvin e Wesley Said a supportare Odsonne Edouard.

Auxerre propende per il 4-3-3: in porta Leon, retroguardia composta da Sy, Senaya, Diomande e Oppegaard. In mezzo al campo, Matondo, Diousse e Danois dovrebbero orchestrare la manovra, mentre il reparto avanzato vede Josué Casimir e Ibrahim Osman ai lati di Sékou Mara, pronto a guidare il fronte d’attacco.

Quote della partita: pronostico a forti tinte Lens

Sulla lavagna dei bookmaker non c’è spazio per mezzi termini: padroni di casa nettamente favoriti.

William Hill propone il segno 1 a quota 1.40, con il pareggio a 4.20 mentre un possibile blitz dell’Auxerre viene valutato ben 6.50. Dello stesso avviso Bet365, che alza leggermente a 1.42 la quota per il successo del Lens, 4.50 il pari e addirittura 7.50 la vittoria esterna. Numeri che riflettono il diverso stato di forma e rosa tra le due squadre, e un Bollaert-Delelis che promette di essere il solito fortino difficile da espugnare.

Le statistiche dei protagonisti: Thauvin guida il tridente, occhio a Casimir e Osman

Tra gli uomini più attesi c’è sicuramente Florian Thauvin: arrivato a Lens per dare fantasia e concretezza all’attacco, l’attaccante francese ha messo insieme 17 presenze con 16 da titolare, per un totale di 1329 minuti, firmando 5 gol e servendo 2 assist.

Importante anche la qualità nelle giocate: ha confezionato 36 passaggi chiave e provato 62 dribbling, riuscendo a superare l’avversario in 28 occasioni. Non manca il lavoro sporco: 15 tackle e 4 intercetti danno l’idea di un giocatore a tutto campo, pronto a dare una mano anche in ripiegamento.

Capace di cambiare il ritmo partendo dalla panchina, Morgan Guilavogui fin qui ha inciso soprattutto da subentrato (12 ingressi in corso d’opera su 15 apparizioni). Nel poco meno di 500 minuti in campo ha segnato una rete e si è procurato un rigore, mostrandosi utile sia in fase di pressione (14 tackle) che di costruzione (8 passaggi chiave). La sua presenza fisica (43 duelli vinti su 75) potrà essere una risorsa nel finale contro una difesa dell’Auxerre spesso in apprensione.

Dalla parte opposta occhio a Josué Casimir: il centrocampista guadalupense ha già accumulato 1015 minuti in stagione con 12 presenze da titolare. Nonostante nessun gol o assist finora, Casimir si è reso protagonista recuperando 18 palloni, duellando aspramente (62 duelli vinti su 121) e guadagnando 21 falli. Un profilo prezioso per l’equilibrio e lo spirito di sacrificio, anche se talvolta peccando di eccesso di generosità (22 falli commessi).

Sulla corsia dell’Auxerre da seguire Ibrahim Osman, capace di infilare 2 assist e 7 passaggi chiave in 14 presenze (7 da titolare). L’estro del classe 2004 si è visto anche nei 6 dribbling portati a termine su 22 tentati, e nella sua capacità di aiutare i compagni recuperando 11 palloni.

In attacco Sékou Mara, 13 presenze dall’inizio del campionato, resta ancora a secco di reti, ma ha contribuito con 1 assist e la solita generosità (47 duelli vinti su 112), pronto a sfruttare ogni occasione utile per sbloccarsi.