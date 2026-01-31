Levante e Atlético Madrid si sfidano venerdì 31 gennaio, alle 18:30, sull’erba dell’Estadio Ciudad de Valencia per la 22esima giornata della Liga 2025/26. Il match di Valencia si preannuncia una vera cartina tornasole per le ambizioni del Levante di restare agganciato a una classifica tranquilla, mentre l’Atlético di Simeone – forte dei favori del pronostico – vuole proseguire la propria corsa tra le big della Liga e puntare al bottino pieno esterno.

Le probabili formazioni di Levante-Atlético Madrid

Il Levante dovrebbe scendere in campo con il classico 4-2-3-1, affidandosi tra i pali a Mathew Ryan.

La retroguardia prevede Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Alan Matturro e Manuel Sanchez. In mediana spazio a Ugo Raghouber e Pablo Martinez, davanti il terzetto Ivan Romero, Carlos Alvarez e Iker Losada agirà alle spalle di Etta Eyong, uomo d’area designato per il peso dell’attacco.

L’Atlético Madrid risponde con il collaudato 4-4-2: Jan Oblak tra i pali, quartetto difensivo che vede Marcos Llorente, Jose Gimenez, Marc Pubill e David Hancko. In mezzo al campo Giuliano Simeone e Pablo Barrios sono chiamati a dettare i tempi, coadiuvati da Johnny Cardoso e Alejandro Baena sulle fasce. In attacco il tandem Alexander Sørloth e Julián Álvarez si candida a essere il vero ago della bilancia nella sfida di Valencia.

Quote di Levante-Atlético Madrid: pronostico favorevole ai colchoneros

I bookmaker non hanno dubbi e danno i colchoneros ampiamente favoriti per l’anticipo: William Hill quota il successo ospite dell’Atlético Madrid a 1.62, mentre il pareggio viaggia a 3.90 e la vittoria casalinga del Levante schizza a 5.00. Quote molto simili arrivano anche da Bet365, che propone rispettivamente 1.62 per l’Atlético, 4.00 per il pari e un 5.25 per il colpo interno dei valenciani.

Il segno "2" è quindi chiaramente nelle grazie degli scommettitori della vigilia.

Le statistiche dei protagonisti attesi: duello tra bomber e outsider

Il Levante si affida ad Etta Eyong, attaccante camerunense classe 2003 che ha trovato spazio e continuità in questa stagione.

Dopo una partenza con il Villarreal (1 gol e 2 assist in appena 3 gare), Eyong ha segnato 5 reti e fornito 1 assist nelle sue 15 presenze con i granotes, andando a segno con continuità e risultando spesso letale nelle ripartenze. Con 28 tiri complessivi (13 nello specchio) è il finalizzatore designato del Levante, evidenziando anche una buona capacità di lottare nei duelli (75 vinti su 164) e una propensione a cercare l’uno contro uno – 19 dribbling tentati, 7 riusciti. Da non sottovalutare la sua pericolosità anche nel guadagnare falli (25 subiti), segnale di quanto sappia farsi sentire in area avversaria.

Alle sue spalle, in zona trequarti, attenzione ad Iker Losada e Ivan Romero. Losada, impiegato spesso come jolly offensivo, in 9 presenze ha già trovato 2 gol, dimostrando fiuto e capacità di inserirsi, nonostante entri spesso a partita in corso (6 volte dalla panchina).

Ivan Romero, invece, è il più costante in attacco: 16 partite da titolare, 4 gol e 1 assist, con un bottino di 303 passaggi completati e soprattutto 45 falli subiti, segno di grande dinamismo e disponibilità al sacrificio. Il dato sui dribbling riusciti (20 su 38) lo rende anche un elemento capace di saltare l’uomo con regolarità, creando superiorità numerica.

L’Atlético Madrid si appoggia al talento e al fiuto sottoporta di Julián Álvarez: il centravanti argentino in 21 presenze ha firmato già 7 gol e 3 assist, calciando 33 volte verso la porta (20 nello specchio). La sua presenza fisica e la duttilità tattica gli consentono di svariare su tutto il fronte d’attacco, oltre a essere un uomo assist (41 passaggi chiave).

Da segnalare, su di lui, anche l’ottima percentuale di dribbling riusciti (21 su 42) e la freddezza dagli undici metri (2 gol su rigore realizzati). Alexander Sørloth, partner d’attacco, ha invece portato alla causa altri 7 gol in appena 11 titolarità (20 presenze totali), confermando una notevole efficacia rispetto al minutaggio e una fisicità che si traduce in 85 duelli vinti su 170: numeri che ne esaltano l’aggressività nei sedici metri. Il norvegese ha anche collezionato 3 ammonizioni e 1 espulsione, a testimoniare la sua indole battagliera.