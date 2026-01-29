A meno di 5 giorni dalla chiusura del mercato invernale, l’apparente immobilismo della Juventus sta diventando un tema sempre più ingombrante fra i tifosi bianconeri. Le ultime indiscrezioni, che parlano di un deciso allontanamento dal club piemontese di Randal Kolo Muani, centravanti accostato con insistenza alla vecchia signora negli ultimi giorni, ha agito da detonatore. In poche ore, la delusione si è trasformata in rabbia, riversandosi in modo fragoroso sui social network, dove i tifosi hanno espresso senza filtri la propria frustrazione.

Rabbia social e accuse alla dirigenza

Su X e sulle principali piattaforme, i messaggi di critica si sono moltiplicati rapidamente, prendendo di mira soprattutto la dirigenza. Il filo conduttore è uno solo: la sensazione di una Juventus ferma, incapace di rispondere alle richieste tecniche di Luciano Spalletti e di intervenire nei ruoli più scoperti della rosa. “Dirigenza di incompetenti che non sono riusciti ad accontentare l’allenatore in nessun ruolo. Yildiz e Kalulu non hanno una riserva e siamo senza un bomber di razza richiesto espressamente dal tecnico. Fino a quando avremo questi mediocri al timone non si vincerà più”, scrive un utente, sintetizzando un pensiero molto diffuso. Parole dure, che riflettono la percezione di una distanza sempre maggiore tra le ambizioni storiche del club e la realtà attuale del mercato.

Delusione crescente e timori per il futuro

C’è poi chi allarga il discorso alla gestione complessiva delle trattative: “Siamo andati su tre attaccanti, e su tutti e tre ho visto una gestione imbarazzante. Ora si ritroveranno a dover rilasciare interviste del tipo ‘non era un’esigenza, siamo contenti di David’”. Un commento che fotografa il timore di una narrazione difensiva, pronta a ridimensionare obiettivi e necessità a mercato quasi chiuso. Infine un tifoso sottolinea: “Dirigenti imbarazzanti. Siamo la Juve, meritiamo un minimo di rispetto. Se ci dovesse lasciare a piedi Spalletti, e ne avrebbe ragione nel farlo, voglio vedere poi come si giustificheranno”. Qui la protesta si trasforma in allarme, perché il rischio paventato è quello di incrinare anche il rapporto con il tecnico toscano, ad oggi visto come un salvatore a Torino.

A 4 giorni dalla chiusura del mercato, la Juventus si trova dunque stretta tra il tempo che scorre e una tifoseria sempre più spazientita, in attesa di segnali concreti che possano placare il loro umore.