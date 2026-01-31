Sul prato dello Stade Parc Olympique Lyonnais va in scena una delle sfide più attese della ventesima giornata di Ligue 1: domenica 1 febbraio, alle ore 15:00, il Lione ospita il Lille in un confronto che promette scintille. I padroni di casa, spinti dal calore dei propri tifosi, cercano un colpo di reni per rilanciarsi nei piani alti, mentre il Lille vuole confermare il buon momento e restare incollato al treno europeo. Due piazze calde, due filosofie di calcio opposte, tanti giovani talenti e un parterre di stelle internazionali: ecco le premesse per un match da non perdere.

Le probabili formazioni di Lione-Lille: tanti giovani e star in campo

Lione pronto a disporsi con un 4-4-2 che mescola esperienza e sfrontatezza. Tra i pali spazio a Dominik Greif, linea difensiva composta da Clinton Mata, Ruben Kluivert, Hans Hateboer e Maitland-Niles; sulle corsie di centrocampo agiscono Tanner Tessmann, Tyler Morton, Afonso Moreira e Pavel Sulc, con la cabina di regia affidata al giovane Khalis Merah. In avanti, fari puntati sull'enfant prodige Endrick, già protagonista nei primi minuti in maglia OL, affiancato da Khalis Merah schierato come secondo attaccante.

Dall’altra parte, il Lille risponde con il coraggioso 3-2-4-1: Berke Ozer tra i pali, difesa a tre affidata a Nathan Ngoy, Chancel Mbemba e Aissa Mandi.

A presidiare le fasce Tiago Santos e Romain Perraud, con Ethan Mbappé e Ngal Ayel Mukau in mediana. Più avanzati Ayyoub Bouaddi e Fernandez-Pardo, alle spalle di Olivier Giroud, veterano d’esperienza e riferimento avanzato del LOSC.

Quote: Lione in pole, ma il Lille non parte battuto

I pronostici sorridono ai padroni di casa. Secondo William Hill, il successo interno del Lione è quotato a 1.91, il pareggio a 3.50, la vittoria del Lille si gioca invece a 3.60.

Su Bet365 si viaggia sullo stesso binario: vittoria Lione quotata 1.91, X a 3.75, blitz esterno del Lille a 3.75. Numeri che fotografano una sfida equilibrata ma leggermente sbilanciata verso la formazione guidata dall'OL, complice il fattore campo e la partenza-sprint delle sue giovani stelle.

Le statistiche chiave: Endrick scalpita, Giroud si aggrappa all’esperienza

Occhi puntati su Khalis Merah, 18 anni appena compiuti, che ha già raccolto 13 presenze in Ligue 1 (9 da titolare) con oltre 680 minuti agli archivi.

La giovane mezzala transalpina spicca per dinamismo in mediana: 283 passaggi completati e ben 8 passaggi chiave prodotti, una presenza costante nella costruzione del gioco. Se i suoi dribbling riescono quasi sempre (8 su 9 tentati), la strada del gol resta ancora sbarrata, ma l’apporto alla manovra è già di livello con un assist servito.

Il nuovo fenomeno sudamericano del Lione, Endrick, ha stregato la piazza nelle sue primissime uscite: due partite giocate, ma numeri da capogiro. In 178 minuti il baby talento brasiliano ha segnato 3 reti (su 10 tiri, 8 indirizzati in porta), firmando anche un assist e guadagnandosi un rigore trasformato. La sua media-voto, 8.95, tradisce una vena realizzativa e una lucidità che fanno sognare i tifosi dell’OL.

Da segnalare anche i 19 dribbling tentati, di cui 11 andati a segno, per una percentuale di riuscita degna dei migliori interpreti del ruolo.

Sulla sponda Lille, Ethan Mbappé – fratello d’arte – si sta ritagliando il suo spazio: 11 presenze, prevalentemente da subentrato, 396 minuti sul rettangolo verde e una spiccata capacità di inserirsi. Mbappé ha gonfiato la rete già 3 volte, accompagnando il tutto a un assist e a ben 145 passaggi completati, oltre a 8 chiavi vincenti. La precisione sottoporta (6 tiri nello specchio su 9 tentativi complessivi) e il contributo anche in copertura (10 tackle riusciti) lo rendono un centrocampista moderno e versatile.

In attacco, Olivier Giroud resta la figura cardine per il Lille: a 39 anni, il bomber francese ha già timbrato 4 volte il cartellino in 17 apparizioni, affiancando un assist e portando la sua esperienza (oltre 1200 minuti giocati e 15 gare da titolare).

Tiratore affidabile, Giroud ha messo in porta 11 delle 28 conclusioni tentate ed è stato protagonista anche nel gioco corale con 17 passaggi chiave e 75 duelli vinti su 148 affrontati. Da segnalare anche la freddezza dal dischetto, pur con un errore e un gol all’attivo dagli undici metri.