In un’intervista rilasciata a fine 2025 nel programma Nadie dice nada, trasmesso su Luzu TV e registrata al Chase Stadium di Miami, Lionel Messi ha offerto uno spaccato inedito della sua vita privata, rivelando lati poco noti della sua personalità.

Ordine, romanticismo e solitudine

Messi ha raccontato di essere ossessionato dall’ordine, tanto da aver “contagiato” anche la moglie Antonela: “Adesso siamo allo stesso livello, ma all’inizio lei era un disastro. Ordino i vestiti per colore, preparo tutto prima di allenarmi e non mi piace che tocchino le mie cose.

Thiago è uguale a me, Mateo e Ciro invece sono più simili a lei”.

Ha poi parlato del suo lato romantico: “Mi costa esprimermi, ma mi piace far stare bene la persona che amo”. E ha aggiunto un’ammissione sorprendente: “Sono più strano di quanto sembri”, spiegando di amare i momenti di solitudine per staccare dal caos domestico.

Vita familiare e passioni condivise

Messi ha descritto la quotidianità in famiglia come permeata dal calcio: “A casa viviamo con il pallone tutto il giorno”, ha raccontato, spiegando che i figli giocano spesso, anche se Antonela impone una regola ferrea: niente partite in casa, “troppo caos e rischio di rompere qualcosa”.

Nel tempo libero, Messi si rilassa guardando serie con la moglie, come Envidiosa su Netflix, e seguendo programmi argentini come LAM e MasterChef Celebrity.

Un amore nato nell'infanzia

Infine, Messi ha ripercorso l’inizio della sua storia con Antonela, nata durante l’infanzia a Rosario: “Mi piaceva già da piccolo”, ha rivelato, ricordando con tenerezza quegli sguardi timidi alle riunioni di famiglia.

