Sabato 31 gennaio alle ore 15:30, la Red Bull Arena di Lipsia accenderà i riflettori sul confronto tra RB Lipsia e Mainz, valevole per la ventesima giornata della Bundesliga 2025/26. Una sfida dal sapore europeo per i padroni di casa, che vogliono confermare le ambizioni d'alta classifica sfruttando il fattore campo contro un Mainz in cerca di punti pesanti nella tana dei "Tori Rossi".

Le probabili formazioni di Lipsia-Mainz: giovani talenti in vetrina

I due allenatori sembrano intenzionati a scommettere sulla qualità e la freschezza dei rispettivi organici.

Il Lipsia dovrebbe schierarsi con il consueto 4-3-3: Peter Gulacsi fra i pali; Ridle Baku e David Raum sulle fasce, mentre la cerniera centrale vedrà protagonisti Willi Orban e C. Bitshiabu. In mezzo al campo spazio alla sostanza e all’inserimento di Xaver Schlager, Nicolas Seiwald e Christoph Baumgartner. Davanti, le attenzioni saranno tutte per Yan Diomande, affiancato da Romulo Cruz e Antonio Nusa, tre dei prospetti più intriganti della stagione. Il Mainz invece opta per un 3-5-2: tra i pali Daniel Batz, difesa a tre con Stefan Posch, Stefan Bell e Lennard Maloney. Sugli esterni, corsie presidiate da Danny da Costa e Silvan Widmer, mentre in mezzo al campo agiranno Paul Nebel, Kaishu Sano e Jae-Sung Lee.

In attacco, conferma per Benedict Hollerbach e Phillip Tietz, chiamati a guidare le offensive dei "Nullfünfer".

Quote e favoriti: i bookmaker puntano forte sul Lipsia

I bookmaker non hanno dubbi: sono i padroni di casa ad avere i favori del pronostico, forti di un reparto offensivo intriso di talento e gioventù e di una classifica decisamente più sorridente.

William Hill quota la vittoria interna del Lipsia a 1.53, il pareggio a 4.33 e la vittoria esterna del Mainz a 5.00. Su posizioni simili si attesta Bet365, che offre il successo dei Tori Rossi a 1.55, la X a 4.50 e il blitz ospite addirittura a 5.50. Una differenza netta che fotografa fedelmente i valori espressi dalle due squadre nell'arco della stagione fin qui.

Le statistiche: Diomande e Cruz fari puntati nel Lipsia, Hollerbach e Tietz volti del Mainz

Yan Diomande si è affermato come una delle rivelazioni della Bundesliga.

Il classe 2006 ha già raccolto 18 presenze – 13 da titolare – totalizzando 1187 minuti e una valutazione media di 7.53. In stagione ha messo a segno 7 reti e distribuito 4 assist, dimostrandosi attaccante moderno e imprevedibile grazie a ben 103 dribbling tentati, 57 dei quali riusciti. La sua capacità di incidere nell’ultimo terzo di campo è testimoniata anche dai 20 tiri totali, 15 dei quali nello specchio, e dalle 26 occasioni chiave create per i compagni.

A completare il tridente di fuoco c’è Romulo Cruz, il brasiliano che nelle sue 15 apparizioni (14 da titolare) ha già scritto il proprio nome nel tabellino 6 volte e fornito 3 assist ai compagni. I suoi 24 tiri (13 nello specchio) certificano una presenza costante in zona gol.

Con 320 passaggi totali e 17 chiavi, Cruz dimostra anche un’ottima propensione associativa, oltre a una fisicità importante nei duelli (146 affrontati, 64 vinti).

L’altro talento del tridente è Antonio Nusa: nelle prime 16 presenze la giovane ala norvegese si è distinta con 2 reti e un assist, ma soprattutto per la capacità di rendersi pericoloso nell’uno contro uno (75 dribbling tentati, 39 portati a termine) e di guadagnare falli utili (ben 37 in stagione). Ha inoltre contribuito con 14 passaggi chiave e una notevole abilità nei duelli (95 vinti su 164).

Per il Mainz, Benedict Hollerbach sta cercando di ritagliarsi spazio e responsabilità: l’attaccante tedesco vanta 13 presenze (12 da titolare), con una rete e 2 assist.

I suoi 14 tiri complessivi, assieme ai 30 dribbling tentati e 12 riusciti, mostrano la volontà di mettersi in proprio, anche se servono numeri più pesanti sotto porta per aiutare i compagni nella lotta salvezza. In attacco sarà affiancato da Phillip Tietz, volto nuovo tra i Nullfünfer, autore di un gol e un assist nelle sue prime 4 presenze in maglia Mainz – con grande partecipazione al gioco visto che ha già sfidato 80 volte gli avversari nei duelli, vincendone 32, e calciato 12 volte verso la porta (9 inquadrando lo specchio).