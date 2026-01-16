La ventiduesima giornata di Premier League riporta il grande calcio ad Anfield: Liverpool e Burnley si sfideranno sabato 17 gennaio alle ore 16:00, in una partita dal sapore deciso per le ambizioni stagionali delle due formazioni. I Reds di fronte al proprio pubblico cercano punti pesanti per proseguire la loro cavalcata, mentre i Clarets arrivano nel tempio rosso con il ruolo di outsider e la voglia di stupire contro una delle grandi della classe regina inglese. In palio c'è più di una semplice vittoria: l’orgoglio, il morale e la lotta per i rispettivi obiettivi di stagione sono le poste in gioco.

Le probabili formazioni di Liverpool-Burnley

Jurgen Klopp punta su un 4-2-3-1 che pronuncia subito le proprie intenzioni offensive. Tra i pali ci sarà il solito Alisson Becker, protetto da una difesa composta da Joseph Gomez, Ibrahima Konate, il perno Virgil van Dijk e il giovane Milos Kerkez a completare la catena di sinistra. In mediana spazio alla tecnica di Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister, con il trio Frimpong, Szoboszlai e Gakpo a sostegno della fantasia del giovane tedesco Florian Wirtz, pronto a pungere alle spalle del centravanti.

Dall'altra parte il Burnley si schiera con un assetto coperto, il 3-4-2-1: a difendere la porta ci sarà Martin Dubravka, supportato dal terzetto Laurent, Esteve e Humphreys.

Sugli esterni il dinamismo di Kyle Walker e Lucas Pires, mentre in mezzo al campo Ugochukwu proverà a dare equilibrio insieme a Florentino. La fantasia offensiva si affida ad Edwards e Mejbri, alle spalle della punta centrale Armando Broja.

Quote di Liverpool-Burnley: favoritissimi i Reds secondo i bookie

I bookmaker non hanno dubbi: i Reds partono con tutti i favori del pronostico.

William Hill quota la vittoria casalinga del Liverpool a 1.22, il pareggio a 6.00 e il colpo grosso Burnley addirittura a 11.00. Quote che trovano un'eco identica su Bet365, che propone la vittoria interna sempre a 1.22, il pareggio leggermente più alto a 6.50 e il successo esterno ancora a 11.00. Le percentuali dei quotisti delineano le difficoltà della trasferta per i Clarets e la solidità della favorita sugli spalti di Anfield.

Statistiche: Wirtz guida la manovra, Gakpo terminale offensivo, Mejbri e Broja speranza Burnley

Se c’è un nome da tenere d’occhio tra i Reds, quello è Florian Wirtz.

Il tedesco, arrivato nel Merseyside con grandi aspettative, ha collezionato 20 presenze in Premier League, impreziosite da 2 gol e 1 assist in 1421 minuti, ma ciò che davvero lo rende ingranaggio essenziale del Liverpool sono i 35 passaggi chiave e i 27 dribbling riusciti su 45 tentativi: creatività e facilità d’ispirazione che rendono più imprevedibile la manovra di Klopp. A completare il reparto avanzato, Cody Gakpo: l’olandese ha già messo a referto 5 centri e 3 assist in 19 partite, mostrando una discreta presenza e pericolosità offensiva, con 30 conclusioni totali di cui 8 nello specchio. Gakpo si regala spesso a servizio della squadra, come testimoniano i 84 duelli vinti su 167 totali e i 17 dribbling a segno su 32 tentativi.

Tra le novità della stagione si inserisce Jeremie Frimpong, schierato da terzino ma abile ad alzare il baricentro: 9 presenze finora con un assist e ottimi dati sulle progressioni palla al piede, testimoniate dai 10 dribbling riusciti su 16 e una discreta propensione ad entrare nei duelli (20 vinti su 43).

Sul fronte Burnley, Hannibal Mejbri rappresenta la speranza di qualità in mezzo: il tunisino ha all’attivo 14 partite, prevalentemente da subentrato, ma ha già confezionato un assist e creato 7 occasioni chiave, con un bottino interessante sui dribbling (8 su 12 riusciti) e ben 20 falli subiti, indizio della sua vivacità nel rompergli equilibri avversari. Marcus Edwards offre fantasia aggiuntiva, soprattutto come uomo assist (2 in 11 presenze), e si è rivelato prezioso specialmente per la capacità di trovare la giocata decisiva con 14 passaggi chiave su 142 totali.

In avanti, il peso dell’attacco brucia sulle spalle di Armando Broja: per il bomber albanese un gol e un assist in 15 apparizioni, con percentuali di efficacia ancora da migliorare sotto porta (solo 7 tiri totali), ma evidenziando combattività nei duelli (56 vinti su 148) e propensione a sacrificarsi anche in rifinitura.