Sabato 31 gennaio alle ore 19:00 lo Stade du Moustoir di Lorient farà da cornice alla sfida tra Lorient e Nantes, gara valida per la ventesima giornata della Ligue 1 2025/26. L’incontro si preannuncia acceso: i padroni di casa puntano a capitalizzare il fattore campo, mentre i canarini di Nantes arrivano chiamati a invertire una stagione di alti e bassi. La posta in palio è importantissima per entrambe le formazioni: punti per la tranquillità in classifica e l’occasione di rilanciarsi a stagione avanzata.

Le probabili formazioni di Lorient-Nantes

Per la sfida del Moustoir, il tecnico del Lorient è orientato a schierare il suo undici con il 3-4-2-1. A difendere i pali ci sarà Yvon Mvogo, supportato dal terzetto difensivo composto da Bamo Meite, Montassar Talbi e Igor Silva. Sulle corsie laterali spazio a Theo Le Bris e Arsene Kouassi, mentre al centro agiranno Noah Cadiou e Laurent Abergel. Sulla trequarti pronti Jean-Victor Makengo e Dermane Karim, con il terminale offensivo affidato a Bamba Dieng, che avrà il compito di scardinare la difesa gialloverde. Nantes risponde con un 4-3-3 classico: in porta Anthony Lopes, quartetto difensivo formato da Kelvin Amian, Chidozie Awaziem, Uros Radakovic e Nicolas Cozza.

In mezzo al campo, cabina di regia guidata da Rémy Cabella affiancato da Ibrahima Sissoko e Junior Mwanga, mentre in avanti Johann Lepenant agirà a supporto della coppia offensiva formata da Mostafa Mohamed e Matthis Abline, quest’ultimo chiamato a confermare l’ottimo stato di forma delle ultime settimane.

Quote: Lorient nettamente avanti secondo i bookmaker

I pronostici dei principali bookmaker sorridono decisamente al Lorient.

William Hill quota la vittoria interna a 1.83, il pareggio a 3.30 e il successo esterno del Nantes a 4.20. Analoga lettura per Bet365, che paga il segno 1 sempre 1.83, il pari a 3.50 e mette addirittura la vittoria dei gialloverdi a 4.50. La sfida del Moustoir, dunque, vede i padroni di casa coi favori della vigilia, ma la storia del calcio insegna che le sorprese sono sempre dietro l’angolo, specie su un campo mai semplice come quello bretone.

Le statistiche chiave: tra concretezza e colpi di talento

Dando uno sguardo ai protagonisti più attesi, la mediana del Lorient poggerà sulle geometrie di Dermane Karim: il giovane togolese fin qui ha preso parte a 17 incontri, partendo titolare in 10 occasioni.

Le sue 865 minuti giocati sono stati impreziositi da una rete, due assist e un costante apporto dinamico, certificato dai 16 tackle e 13 dribbling riusciti. Karim si distingue anche per la capacità di conquistare falli – 25 subiti – e l’attitudine a farsi trovare pronto nei duelli (57 vinti sugli 118 totali affrontati).

Accanto a lui, spazio alla fisicità e al dinamismo di Jean-Victor Makengo: 16 presenze, due reti, un assist e ben 10 tiri nello specchio a testimonianza della sua vocazione offensiva. Makengo ha saputo vincere 47 duelli su 83 totali e farsi trovare pronto sia come titolare che da subentrato, depotenziando con efficacia i tentativi avversari anche grazie ai 15 tackle registrati.

Davanti, le speranze per il Lorient passano dai piedi di Bamba Dieng: l’attaccante senegalese – impiegato finora soprattutto a gara in corsa – ha già lasciato il segno con 2 gol in 238 minuti, andando al tiro 14 volte e centrando il bersaglio in 9 occasioni. L’apporto in fase di rifinitura non manca (un assist e sei passaggi chiave), ma dovrà alzare il livello nei duelli: solo 12 vinti su 37 e 1 dribbling completato su 2 tentati.

In casa Nantes, lo sguardo è rivolto a Johann Lepenant, metronomo della mediana: 13 presenze, un assist e 41 tackle che lo rendono uno degli uomini più solidi della rosa. La sua media di 13 passaggi chiave e 77 duelli vinti su 138 lo elevano a regista imprescindibile, capace anche di guadagnare preziosi calci piazzati (25 falli subiti).

In attacco, Matthis Abline è il riferimento, non solo numerico: 19 apparizioni (16 da titolare), 3 gol e 2 assist ma soprattutto una straordinaria capacità nell’uno contro uno (38 dribbling riusciti su 83 tentati). Il giovane francese sa rendersi pericoloso anche con i suoi 34 tiri totali e una presenza costante sui 219 duelli disputati, di cui 102 hanno visto prevalere la sua fisicità e senso dell’anticipo.

Infine, Mostafa Mohamed aggiunge peso specifico al fronte d’attacco ospite: l’egiziano con 3 gol in 16 presenze offre presenza in area – 18 tiri totali, 4 nello specchio – e una spalla affidabile grazie a 64 duelli vinti su 144. Nei momenti caldi, Nantes spera che da lui possa arrivare il guizzo decisivo su cui costruire il colpo esterno.