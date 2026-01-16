Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha delineato con chiarezza le ambizioni del club durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Ratkov e Taylor: “Il mercato è aperto, ma non dobbiamo comprare come al supermercato. Vogliamo riportare la Lazio dove è stata per tanti anni”.

Obiettivi di mercato

Lotito ha posto l'accento sulla volontà di creare una squadra competitiva, evitando operazioni affrettate: “Stiamo allestendo una squadra competitiva, non facciamo la collezione di figurine”. Ha toccato anche il tema del blocco del mercato, auspicando un intervento della giustizia sportiva: “Il blocco sarà valutato in seguito, fortunatamente non è più competenza della Federazione.

Spero che la giustizia sportiva venga estrapolata dalla Federazione, penso sia giusto. L’autoreferenzialità non funziona”.

La gestione societaria

Il presidente ha ribadito la distinzione tra ruoli societari e tecnici: “La squadra la fa la società, l’allenatore dà indicazioni tecniche. A casa mia comando io, gli altri sono dipendenti”. Ha poi chiarito il rapporto con l’allenatore Maurizio Sarri: “Non mi interessano le considerazioni e le battute, Sarri non è uno sprovveduto e conosce i calciatori. L’allenatore conosceva la rosa. Abbiamo contattato i giocatori e, se rifiutano, non prego nessuno”.

Interpellato sulla Conference League, Lotito ha risposto: “Perché fasciarsi la testa prima di rompersela?

Sarri non la gradisce e posso condividere, credo crei solo danni a un club strutturato. Noi non aspiriamo ad andarci”.

I progetti del club

Oltre agli aspetti sportivi, il presidente ha illustrato gli obiettivi strategici del club: “La Lazio ha un percorso ben programmato e non vive alla giornata. Siamo concentrati sull’Academy e sullo stadio, oltre alla quotazione al Nasdaq, apprezzata nell’ambiente americano, che può far fare un ulteriore salto mondiale al club”.

Lotito ha spiegato che Ratkov era seguito da tempo, con osservatori inviati a monitorarlo, sottolineandone le qualità tecniche e fisiche. La cessione di Guendouzi è stata accolta con comprensione, poiché il giocatore voleva tornare in nazionale, e i proventi saranno reinvestiti per ringiovanire la rosa. La società dispone di una sala scouting a Formello con otto postazioni per analizzare i profili dei calciatori.