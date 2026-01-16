Il sipario della ventesima giornata di Liga si alza sull’Estadi Mallorca Son Moix sabato 17 gennaio alle 16:15: Maiorca e Athletic Bilbao si sfidano in un pomeriggio in cui i punti pesano come pietre per i rispettivi obiettivi stagionali. Da una parte i bermellones, galvanizzati dalla spinta del pubblico di Palma e dal carisma del loro bomber Muriqi; dall’altra i leoni baschi di Bilbao, che sognano di innestare la sesta marcia per dare continuità alle ambizioni europee. Il perché della gara sta tutto nella classifica: il Maiorca cerca conferme, mentre l’Athletic vuole evitare passi falsi pesanti fuori casa.

Le probabili formazioni di Maiorca-Athletic Bilbao

Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai loro moduli-base senza particolari stravolgimenti. Il Maiorca dovrebbe schierarsi in campo con un classico 4-4-2 costruito attorno alla solidità difensiva e alla fisicità in attacco. Leo Román confermato tra i pali, protetto da una linea a quattro con Mateu Morey e Mojica sulle corsie, Valjent e David Lopez centrali. A centrocampo la sostanza di Antonio Sánchez e Samu con Mascarell in regia e Toni Lato chiamato a coprire la fascia sinistra. In avanti, il totem Muriqi farà coppia con il giovane Virgili, chiamato a garantire movimento e idee tra le linee.

L’Athletic Bilbao risponde con un 4-2-3-1 dove si mescolano gioventù ed esperienza: Unai Simón in porta, con Areso e Yuri laterali difensivi, Vivian e Paredes al centro.

In mezzo al campo Ruiz de e Mikel Jauregizar conoscono i tempi giusti, mentre Sancet orchestra la trequarti alle spalle dell’unica punta Guruzeta. Ai suoi fianchi, tutto il dinamismo e la fantasia dei fratelli Williams: Iñaki e Nico, autentici stantuffi sulle corsie.

Le quote: Athletic favorito secondo i bookmaker

Secondo i principali bookmaker la bilancia pende leggermente dalla parte dei baschi.

William Hill quota il successo del Maiorca a 3.50, il pareggio a 2.90 e l’affermazione esterna dell’Athletic Bilbao a 2.20. Simili i valori suggeriti da Bet365, che offre la vittoria dei padroni di casa a 3.80, la X a 2.90, mentre il colpo in trasferta di Guruzeta e compagni è bancato a 2.25. Numeri che confermano fiducia agli ospiti, senza però sottovalutare la tendenza del Maiorca a vendere sempre cara la pelle fra le mura amiche.

Le statistiche: Muriqi e Guruzeta tra i principali protagonisti

Sarà Vedat Muriqi il nome da segnare in rosso sulle lavagnette difensive basche.

Il colosso kosovaro, vero terminale offensivo dei bermellones, si sta lasciando alle spalle una stagione da protagonista: 11 reti in 18 presenze fin qui (di cui tre su rigore) e 25 conclusioni nello specchio su 38 tentativi. A corredo ci sono anche 33 falli subiti, a testimonianza di quanto sia difficile gestirlo nell’uno contro uno, oltre a 7 passaggi chiave, punti fermi nel gioco di sponda. Il suo fisico (194 cm per 92 kg) resta il faro sulle palle alte e nelle situazioni di mischia.

Accanto a lui, la crescita di Jan Virgili: il 19enne spagnolo ha già messo insieme 14 gettoni in Liga, fornendo 4 assist e mostrando una buona predisposizione al dribbling (30 riusciti su 69 tentati). Pur senza trovare ancora la via del gol, Virgili si fa valere nella costruzione e fa parlare di sé per i 20 passaggi-chiave e 13 falli subiti, confermando di avere già il fisico per reggere i colpi della Liga.

L’Athletic affida gran parte del peso offensivo a Gorka Guruzeta: l’attaccante basco ha siglato 2 reti in 17 apparizioni (11 tiri nello specchio su 30 tentativi) e aggiunto 12 passaggi chiave, risultando spesso decisivo nei momenti caldi. Nei duelli ha dimostrato tenacia, vincendone 68 su 170 totali. Nella trequarti agisce Oihan Sancet che, con un gol e 14 chiavi vincenti in 14 gare, resta un ingranaggio tecnico capace di colpire dal nulla e offrire qualità nella manovra verticale dei leoni di Bilbao.