Manchester City e Wolverhampton Wanderers si ritrovano sabato 24 gennaio alle 16:00 al tempio dell’Etihad Stadium, Manchester, per la ventitreesima giornata della Premier League 2025/26. Gli uomini guidati da Pep Guardiola, chiamati Sky Blues in patria, sono ancora una volta a caccia di punti pesanti nel fortino di casa, e ospitano i lupi del Midlands con ambizioni immutate: confermarsi ai vertici del calcio inglese e tenere alto il ritmo nella corsa al titolo. I Wolves, invece, proveranno la sortita in un ambiente storicamente complicato in cerca di punti salvezza e di un risultato che avrebbe il sapore dell’impresa.

Le probabili formazioni di Manchester City-Wolves

Le scelte di formazione, secondo le ultime indicazioni, vedono il City schierarsi con il classico 4-1-4-1 che tanto ha fatto le fortune di Guardiola. Davanti al nuovo arrivato fra i pali, Gianluigi Donnarumma, spazio a una linea difensiva giovane con Rico Lewis a destra, Khusanov e Alleyne in mezzo e Aké a sinistra. A dettare i ritmi in cabina di regia ci sarà Reijnders, mentre sulle corsie e tra le linee offensive ci saranno Phil Foden, Bernardo Silva, Jeremy Doku e Semenyo, con il cannoniere norvegese Erling Haaland terminale offensivo.

I Wolves rispondono con un 3-5-2 coraggioso: José Sá tra i pali, Mosquera, Bueno e Krejci a comporre il pacchetto arretrato.

A presidiare le corsie laterali Tchatchoua e Hugo Bueno, mentre in mezzo agiscono Joao Gomes, André e il giovane Mateus Mané. In avanti la coppia formata da Tolu Arokodare e da Hwang Hee-Chan, attaccanti chiamati a sfruttare ogni minimo spiraglio lasciato dalla retroguardia di casa.

Manchester City ampiamente favorito: le quote dei bookmaker

Pochi dubbi sull’orientamento dei bookmaker: il Manchester City parte sulla carta nettamente avanti rispetto ai Wolves, con quote che parlano chiaro.

William Hill quota il successo interno di Haaland e compagni a 1.22, il pareggio a 6.50 e l’impresa esterna dei Lupi a 11.00. Analoghe le sensazioni offerte da Bet365, che propone una quota di 1.20 sul segno 1, 7.00 per il pari e sempre 11.00 per la vittoria degli ospiti. Il City resta dunque la squadra su cui convergono le attenzioni dei pronostici per questo appuntamento casalingo.

Le statistiche: Haaland e i suoi alfieri contro i guizzi di Hwang e Mané

Erling Haaland torna a guidare l’attacco dei Citizens con i numeri di un vero predatore d’area: 20 gol in 22 presenze in campionato, un bottino arricchito da 4 assist e 43 tiri nello specchio su 72 totali.

Impressionante anche il coinvolgimento nel gioco fisico, con 88 duelli vinti su 159 e una freddezza dal dischetto testimoniata da 2 rigori realizzati sui 3 calciati. Un’autentica furia norvegese, animata dal consueto fiuto sotto porta.

Accanto a lui, Jeremy Doku ha assunto con decisione il ruolo di funambolo: il belga ha collezionato 19 apparizioni (13 da titolare) con una valutazione media di 7.33, siglando una rete e servendo 4 assist. Il suo 61% di dribbling riusciti sui 104 tentati fotografa la sua capacità di spaccare le partite con accelerazioni improvvise e numeri d’alta scuola a beneficio dell’intero reparto.

In mezzo, Bernardo Silva si conferma instancabile facilitatore: sebbene i suoi numeri in zona gol siano contenuti (zero reti, 2 assist in 22 presenze e 18 key pass), il portoghese vanta oltre 1000 passaggi effettuati e rimane sempre prezioso nella gestione della manovra e nella qualità della pressione difensiva (21 tackle e 13 intercetti stagionali).

Da osservare con interesse anche Antoine Semenyo, reduce da una prima parte di stagione di assoluto spessore a Bournemouth (10 reti e 3 assist in 20 gare), e ora entrato a referto anche in maglia City nelle ultime uscite, seppur ancora senza reti. La sua corsa e la sua verve possono aggiungere ulteriore imprevedibilità alla mediana di Guardiola.

Tra i Lupi il punto di riferimento offensivo rimane Hwang Hee-Chan, autore finora di 2 gol e 1 assist in 17 presenze, e spesso abile a trovare il guizzo anche contro difese strutturate. Accanto a lui, occhio al baby Mané: 2 reti e 1 assist in 11 gettoni, bilancio incoraggiante per un diciottenne chiamato ora alla prova più difficile all’Etihad. Tolu Arokodare, utilizzato soprattutto dalla panchina, ha trovato la rete in una sola circostanza in Premier finora, pur risultando spesso prezioso con 74 duelli vinti e una discreta fisicità offensiva.