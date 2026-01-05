Il Manchester United ha annunciato l’esonero di Ruben Amorim, tecnico portoghese alla guida della squadra da quattordici mesi. La decisione arriva con la squadra attualmente sesta in classifica in Premier League ed è stata presa dalla dirigenza del club, che ha ritenuto necessario un cambiamento per puntare a un piazzamento finale più alto.

Le ragioni della decisione

Il club ha comunicato che, con il Manchester United sesto in Premier League, la dirigenza ha deciso che è giunto il momento di apportare un cambiamento, motivando la scelta con l’obiettivo di dare alla squadra la migliore opportunità per il miglior piazzamento possibile in campionato.

Il percorso di Amorim

Amorim era stato ingaggiato dal Manchester United circa quattordici mesi fa e, durante il suo mandato, ha guidato la squadra fino alla finale di Europa League a Bilbao lo scorso maggio. Al suo posto, ad interim, è stato nominato Darren Fletcher, ex centrocampista del club e attuale allenatore dell’Under‑18, che sarà al timone già nella prossima partita contro il Burnley.

Tensioni interne e frustrazione

L’esonero è avvenuto dopo un periodo di tensioni crescenti tra Amorim e la dirigenza, in particolare con il direttore sportivo Jason Wilcox e l’amministratore delegato Omar Berrada. Amorim aveva espresso pubblicamente la sua frustrazione per la mancanza di controllo nelle operazioni di mercato, dichiarando di essere venuto a Manchester per essere “manager, non solo allenatore”.

Aveva poi aggiunto che “ogni reparto – dallo scouting alla direzione sportiva – deve fare il proprio lavoro” e che lui avrebbe fatto il suo per diciotto mesi, “poi si vedrà”. Queste affermazioni, insieme a risultati altalenanti e a un rapporto deteriorato con la dirigenza, hanno portato alla decisione di interrompere il suo incarico.