Manchester United e Fulham si daranno battaglia a Old Trafford sabato 1 febbraio alle 15:00, per la ventiquattresima giornata di Premier League 2025/26. Sotto il cielo di Manchester, i Red Devils inseguono punti preziosi per restare nella scia delle prime della classe, mentre i Cottagers vogliono risalire la corrente con il piglio della sorpresa. Per Erik ten Hag e Marco Silva si tratta di un incrocio fondamentale per i rispettivi obiettivi stagionali.

Le probabili formazioni di Manchester United-Fulham

Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1, modulo ormai marchio di fabbrica sul prato dell’Old Trafford.

Il Manchester United si prepara a scendere in campo con Senne Lammens tra i pali e una linea difensiva composta da Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez e Luke Shaw. In mezzo al campo Casemiro farà coppia schermo con il giovane Kobbie Mainoo, mentre sulla trequarti agiranno Amad, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu. In avanti punta di riferimento sarà Bryan Mbeumo, chiamato a capitalizzare le occasioni.

Il Fulham, ospite tradizionalmente ostico, risponde con Bernd Leno tra i pali e una retroguardia formata da Timothy Castagne, Joachim Andersen, Jorge Cuenca e Antonee Robinson. In mediana toccherà ad Alex Iwobi e Sander Berge dare equilibrio, mentre Harry Wilson, Emile Smith Rowe e Kevin supporteranno il centravanti Raul Jiménez, cannoniere d’esperienza e carisma.

England Flag
Premier League
Giornata 24
31/01/2026 16:00
Wolves
VS
Bournemouth
31/01/2026 16:00
Brighton
VS
Everton
31/01/2026 16:00
Leeds
VS
Arsenal
31/01/2026 18:30
Chelsea
VS
West Ham
31/01/2026 21:00
Liverpool
VS
Newcastle
01/02/2026 15:00
Manchester United
VS
Fulham
01/02/2026 15:00
Nottingham Forest
VS
Crystal Palace
01/02/2026 15:00
Aston Villa
VS
Brentford
01/02/2026 17:30
Tottenham
VS
Manchester City
02/02/2026 21:00
Sunderland
VS
Burnley

Quote: Red Devils largamente favoriti dai bookmaker

I pronostici della vigilia sorridono nettamente ai padroni di casa. William Hill quota la vittoria del Manchester United a 1.57, il pareggio a 4.20 e il successo esterno del Fulham a 4.80. Quote identiche per i Red Devils anche da Bet365, dove il pareggio è considerato leggermente più probabile (4.50), ma il segno 2 viene proposto a 5.00.

Il favore dei bookmaker per la squadra di Old Trafford appare evidente, con il Fulham relegato al ruolo di outsider nella tana dei Diavoli Rossi.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
23
15
5
3
42 / 17
25
50
L
D
D
W
W
2
Manchester City
23
14
4
5
47 / 21
26
46
W
L
D
D
D
3
Aston Villa
23
14
4
5
35 / 25
10
46
W
L
D
W
L
4
Manchester United
23
10
8
5
41 / 34
7
38
W
W
D
D
D
5
Chelsea
23
10
7
6
39 / 25
14
37
W
W
L
D
D
6
Liverpool
23
10
6
7
35 / 32
3
36
L
D
D
D
D
7
Fulham
23
10
4
9
32 / 32
0
34
W
L
W
D
D
8
Brentford
23
10
3
10
35 / 32
3
33
L
L
W
W
D
9
Newcastle
23
9
6
8
32 / 29
3
33
L
D
W
W
W
10
Everton
23
9
6
8
25 / 26
-1
33
D
W
D
L
W
11
Sunderland
23
8
9
6
24 / 26
-2
33
L
W
L
D
D
12
Brighton
23
7
9
7
33 / 31
2
30
L
D
D
W
D
13
Bournemouth
23
7
9
7
38 / 43
-5
30
W
D
W
L
D
14
Tottenham
23
7
7
9
33 / 31
2
28
D
L
L
D
D
15
Crystal Palace
23
7
7
9
24 / 28
-4
28
L
L
D
L
D
16
Leeds
23
6
8
9
31 / 38
-7
26
D
W
L
D
D
17
Nottingham Forest
23
7
4
12
23 / 34
-11
25
W
D
W
L
L
18
West Ham
23
5
5
13
27 / 45
-18
20
W
W
L
L
D
19
Burnley
23
3
6
14
25 / 44
-19
15
D
D
D
L
L
20
Wolves
23
1
5
17
15 / 43
-28
8
L
D
D
W
D

Le statistiche dei protagonisti attesi: talento e solidità in campo

Con le sorti della gara in bilico, saranno i dettagli dei singoli a poter fare davvero la differenza in mezzo al campo.

Tra le fila dei Red Devils il faro rimane Bruno Fernandes. Il fantasista portoghese è una fonte inesauribile di pericoli per le difese avversarie: in 20 presenze stagionali ha firmato 5 gol e servito ben 10 assist, gestendo quasi 1.200 passaggi complessivi e mettendo a referto ben 64 passaggi chiave. Il suo coefficiente di rendimento (7.56 in media) è tra i migliori della Premier, sinonimo di costanza e leadership indiscussa. Dalla trequarti, Fernandes è abile anche nei contrasti (36 tackle vincenti) e nelle verticalizzazioni, nonché freddo dal dischetto (2 rigori segnati su 4 tentati).

Al suo fianco cresce la stella di Patrick Dorgu. Il giovane centrocampista danese, chiamato al salto di qualità sulla ribalta dell’Old Trafford, nelle 22 gare fin qui disputate ha già segnato 3 volte e confezionato 3 assist, mostrando fosforo e corsa nei suoi 1.349 minuti di utilizzo.

Forte nei duelli (140 vinti su 253), abile nello strappo ma ancora perfezionabile nella realizzazione sotto porta (16 tiri, 8 nello specchio), è un jolly da tenere d’occhio tra le linee. Più avanti, Bryan Mbeumo ha armeggiato efficacemente come terminale offensivo: 8 reti in 18 apparizioni e un impatto importante in zona gol, testimoniato anche dagli oltre 500 palloni gestiti e da una buona percentuale di finalizzazione (27 tiri in porta su 41 tentati).

In casa Fulham, sarà determinante la spinta di Harry Wilson, spesso anima e fantasia della mediana di Silva: 8 gol e 4 assist in 22 incontri, un bottino arricchito da 24 passaggi chiave e un rating medio di 7.24. Le sue accelerazioni e precisione sotto porta rappresentano una delle principali minacce dei Cottagers.

Accanto a lui, Kevin porta dinamismo e dribbling (35 riusciti su 66 tentati), pur cercando ancora il primo gol nel campionato. Raul Jiménez, con 5 reti e 3 assist in stagione, proverà a far valere esperienza, duelli (97 vinti) e capacità di giocare spalle alla porta, pronto a sfruttare ogni minima disattenzione della difesa di casa.
