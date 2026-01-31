Manchester United e Fulham si daranno battaglia a Old Trafford sabato 1 febbraio alle 15:00, per la ventiquattresima giornata di Premier League 2025/26. Sotto il cielo di Manchester, i Red Devils inseguono punti preziosi per restare nella scia delle prime della classe, mentre i Cottagers vogliono risalire la corrente con il piglio della sorpresa. Per Erik ten Hag e Marco Silva si tratta di un incrocio fondamentale per i rispettivi obiettivi stagionali.

Le probabili formazioni di Manchester United-Fulham

Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1, modulo ormai marchio di fabbrica sul prato dell’Old Trafford.

Il Manchester United si prepara a scendere in campo con Senne Lammens tra i pali e una linea difensiva composta da Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez e Luke Shaw. In mezzo al campo Casemiro farà coppia schermo con il giovane Kobbie Mainoo, mentre sulla trequarti agiranno Amad, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu. In avanti punta di riferimento sarà Bryan Mbeumo, chiamato a capitalizzare le occasioni.

Il Fulham, ospite tradizionalmente ostico, risponde con Bernd Leno tra i pali e una retroguardia formata da Timothy Castagne, Joachim Andersen, Jorge Cuenca e Antonee Robinson. In mediana toccherà ad Alex Iwobi e Sander Berge dare equilibrio, mentre Harry Wilson, Emile Smith Rowe e Kevin supporteranno il centravanti Raul Jiménez, cannoniere d’esperienza e carisma.

Quote: Red Devils largamente favoriti dai bookmaker

I pronostici della vigilia sorridono nettamente ai padroni di casa. William Hill quota la vittoria del Manchester United a 1.57, il pareggio a 4.20 e il successo esterno del Fulham a 4.80. Quote identiche per i Red Devils anche da Bet365, dove il pareggio è considerato leggermente più probabile (4.50), ma il segno 2 viene proposto a 5.00.

Il favore dei bookmaker per la squadra di Old Trafford appare evidente, con il Fulham relegato al ruolo di outsider nella tana dei Diavoli Rossi.

Le statistiche dei protagonisti attesi: talento e solidità in campo

Con le sorti della gara in bilico, saranno i dettagli dei singoli a poter fare davvero la differenza in mezzo al campo.

Tra le fila dei Red Devils il faro rimane Bruno Fernandes. Il fantasista portoghese è una fonte inesauribile di pericoli per le difese avversarie: in 20 presenze stagionali ha firmato 5 gol e servito ben 10 assist, gestendo quasi 1.200 passaggi complessivi e mettendo a referto ben 64 passaggi chiave. Il suo coefficiente di rendimento (7.56 in media) è tra i migliori della Premier, sinonimo di costanza e leadership indiscussa. Dalla trequarti, Fernandes è abile anche nei contrasti (36 tackle vincenti) e nelle verticalizzazioni, nonché freddo dal dischetto (2 rigori segnati su 4 tentati).

Al suo fianco cresce la stella di Patrick Dorgu. Il giovane centrocampista danese, chiamato al salto di qualità sulla ribalta dell’Old Trafford, nelle 22 gare fin qui disputate ha già segnato 3 volte e confezionato 3 assist, mostrando fosforo e corsa nei suoi 1.349 minuti di utilizzo.

Forte nei duelli (140 vinti su 253), abile nello strappo ma ancora perfezionabile nella realizzazione sotto porta (16 tiri, 8 nello specchio), è un jolly da tenere d’occhio tra le linee. Più avanti, Bryan Mbeumo ha armeggiato efficacemente come terminale offensivo: 8 reti in 18 apparizioni e un impatto importante in zona gol, testimoniato anche dagli oltre 500 palloni gestiti e da una buona percentuale di finalizzazione (27 tiri in porta su 41 tentati).

In casa Fulham, sarà determinante la spinta di Harry Wilson, spesso anima e fantasia della mediana di Silva: 8 gol e 4 assist in 22 incontri, un bottino arricchito da 24 passaggi chiave e un rating medio di 7.24. Le sue accelerazioni e precisione sotto porta rappresentano una delle principali minacce dei Cottagers.

Accanto a lui, Kevin porta dinamismo e dribbling (35 riusciti su 66 tentati), pur cercando ancora il primo gol nel campionato. Raul Jiménez, con 5 reti e 3 assist in stagione, proverà a far valere esperienza, duelli (97 vinti) e capacità di giocare spalle alla porta, pronto a sfruttare ogni minima disattenzione della difesa di casa.