La Fiorentina è pronta ad accogliere Manor Solomon, esterno offensivo israeliano di proprietà del Tottenham, arrivato a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare un contratto fino a giugno. L'accordo prevede la possibilità di rinnovo fino al 2030 in caso di riscatto.

Arrivo di Solomon a Firenze

Solomon è arrivato a Firenze il 2 gennaio 2026 per completare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino alla fine della stagione in corso. L’accordo prevede un prestito con opzione di riscatto fissata intorno ai dieci milioni di euro.

Il profilo del giocatore

Classe 1999, l’esterno israeliano arriva da un periodo trascorso in prestito al Villarreal, dove ha giocato nella prima parte della stagione. In caso di riscatto, il contratto con la Fiorentina si estenderebbe fino al 2030.

I dettagli dell'operazione

Solomon, di proprietà del Tottenham, ha interrotto il prestito al Villarreal per trasferirsi alla Fiorentina con diritto di riscatto. L'arrivo era previsto per la tarda mattinata del 2 gennaio, con atterraggio a Peretola intorno alle 11:30 con un volo privato. In caso di riscatto, il contratto sarebbe valido fino al 2030, con uno stipendio netto vicino ai due milioni di euro annui, dimezzato fino a giugno.

Il giocatore, esterno d’attacco destro naturale ma spesso impiegato sulla sinistra, è noto per le sue capacità di dribbling e assist. In Liga ha collezionato sei presenze, un gol e quattro assist. In passato ha militato nello Shakhtar Donetsk, Fulham e Leeds, e ha totalizzato 48 presenze e otto gol con la nazionale israeliana.