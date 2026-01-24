Il vento dell’inverno soffia forte sull’Orange Vélodrome, ma sabato 24 gennaio alle 21:05 il clima sarà rovente: in campo, il Marsiglia ospita il Lens per la 19ª giornata della Ligue 1 2025/26. Due squadre in lotta per ambizioni europee, pronte a dar vita a una sfida dal retrogusto di rivalità emergente. A impreziosire il palcoscenico marsigliese, la presenza in vetrina di alcuni dei talenti più attesi del massimo campionato francese.

Le probabili formazioni: una sfida specchio a specchio

Il tecnico del Marsiglia prosegue con il dinamico 3-4-2-1, affidandosi a Rulli tra i pali e ad una difesa formata da Murillo, Balerdi e Medina.

Gli esterni saranno Weah ed Emerson, mentre in mezzo si muovono Nadir e Höjbjerg, solida diga davanti alla difesa. In avanti occhi puntati su Greenwood e Traoré alle spalle di Gouiri, terminale offensivo chiamato a capitalizzare il gioco prodotto dalla trequarti.

Risponde il Lens, che a sua volta propone un 3-4-2-1 speculare: difesa affidata a Risser con Ganiou, Baidoo e Sarr, mentre Abdulhamid e Udol presidiano le corsie. Al centro ci sono Thomasson e Bulatovic. Davanti, creatività garantita da Thauvin e Said alle spalle di Fofana, che sarà il riferimento avanzato.

Quote: Marsiglia avanti nei pronostici degli operatori

Guardando ai bookmaker, il favore del pronostico pende in modo marcato verso i padroni di casa.

William Hill quota la vittoria interna a 2.00, il pareggio a 3.50 e il colpo esterno del Lens a 3.30. Quote quasi sovrapponibili da parte di Bet365, che propone Marsiglia a 2.00, la “X” a 3.75 e il successo dei Sangue e Oro a 3.40. Un riconoscimento chiaro alla tradizione del Velodrome e anche al momento di forma dell’attacco biancoazzurro.

Statistiche: Greenwood il faro del Marsiglia, Said e Thauvin le speranze del Lens

Mason Greenwood si sta rivelando la stella polare dell’attacco marsigliese, con 12 reti in 17 partite stagionali ed un impatto a tutto campo.

L’inglese, titolare in 16 gare su 17 e presente per 1359 minuti, brilla non solo per concretezza (27 tiri nello specchio sui 45 totali) ma anche per capacità di saltare l’uomo (25 dribbling riusciti su 55 tentativi), servendo tre assist e garantendo una costante minaccia con le sue incursioni sulla trequarti.

Accanto a lui, Amine Gouiri ha ancora margini di crescita: in 8 presenze e 459 minuti ha trovato 2 gol, cui si aggiunge un assist e una buona predisposizione all’ultimo passaggio (11 passaggi chiave). Si fa valere anche nel duello fisico (13 duelli vinti su 29) e nei dribbling (5 riusciti su 16), ma il tecnico attende maggiore continuità sotto porta.

Tra le risorse offensive del Marsiglia va segnalato anche Igor Paixão, spesso utilizzato da subentrante o da jolly avanzato.

In questa Ligue 1 ha collezionato 4 reti e un assist in 15 partite (11 da titolare), risultando tra i più vivaci nelle giocate individuali: 13 dribbling riusciti su 36 tentativi e ben 14 falli subiti, a dimostrazione di una certa imprevedibilità nei trenta metri conclusivi.

Il Lens non resta a guardare: Wesley Said ha già messo a segno 8 reti in 18 presenze, con una presenza costante anche nell’azione corale (2 assist, 15 passaggi chiave in stagione). Abile sia in area che nella gestione della palla spalle alla porta, vanta 12 dribbling riusciti su 23 tentativi. Il suo apporto, unito all’esperienza di Florian Thauvin (5 reti in 18 gare, 38 passaggi chiave e 28 dribbling riusciti sul totale di 66) consegna ai Sangue e Oro un potenziale offensivo da non sottovalutare.

Da non dimenticare poi Odsonne Édouard, che in 14 presenze ha timbrato 7 gol con un’eccezionale percentuale nei tiri in porta (15 centri su 17 tentativi), aggiungendo anche 2 assist e la capacità di contribuire in fase di costruzione. L’attenzione sarà tutta per chi saprà accendere la scintilla, in una gara che promette emozioni e talento a profusione tra le mura dell’Orange Vélodrome.