Il futuro di Weston McKennie torna al centro del dibattito in casa Juventus. Tra scadenze contrattuali, mancate trattative per il rinnovo e l’interesse di diversi club, la posizione del centrocampista americano rischia di diventare uno dei temi caldi dei prossimi mesi, con possibili ripercussioni anche sulle scelte tecniche della società bianconera.

Juventus, la società e l'entourage di McKennie non avrebbero ancora parlato per la questione rinnovo

Secondo quanto riportato ai microfoni di Juventibus dal giornalista Luca Momblano, tra la Juventus e l’entourage di Weston McKennie non sarebbero attualmente in corso contatti per il rinnovo contrattuale.

Una situazione che inizia a farsi delicata, considerando che il centrocampista statunitense andrà in scadenza al termine della stagione in corso e, in assenza di novità, potrebbe lasciare la Continassa a parametro zero già nel mese di luglio.

Uno scenario che non farebbe affatto piacere a Luciano Spalletti, sempre che il tecnico toscano resti sulla panchina bianconera anche dopo la conclusione dell’annata. Le ragioni sono almeno due e ben definite. McKennie è stato infatti uno degli uomini simbolo del nuovo corso spallettiano sin dall’insediamento dell’allenatore alla Continassa, avvenuto lo scorso novembre. Le sue caratteristiche dinamiche, l’intensità e la capacità di attaccare gli spazi con inserimenti puntuali lo hanno reso fin da subito un elemento centrale nello scacchiere tattico del tecnico.

A questo si aggiunge un altro aspetto tutt’altro che marginale: la straordinaria duttilità del classe ’98. McKennie ha dimostrato di poter interpretare più ruoli con efficacia, adattandosi da centrocampista a terzino, fino a ricoprire la posizione di laterale, incarnando perfettamente l’idea di calcio fluida e funzionale cara a Spalletti. Una versatilità che, in una rosa chiamata a rinnovarsi e a mantenere equilibrio, rappresenta un valore aggiunto non semplice da sostituire.

Juve, la mission della dirigenza bianconera sarà quella di capire in fretta cosa fare con McKennie

Ecco perché Damien Comolli e il resto della dirigenza bianconera saranno chiamati a prendere una decisione in tempi rapidi sul futuro dell’americano.

Già a partire da questo mese di gennaio, infatti, non mancherebbero club pronti a muoversi per assicurarsene le prestazioni. Da tempo si parla di un possibile ritorno in patria, in MLS, mentre negli ultimi giorni si sarebbero fatte sempre più insistenti le sirene provenienti dalla Turchia, con il Fenerbahce pronto a inserirsi nella corsa al mediano. Il tempo stringe e, per la Juventus, il rischio di perdere un tassello chiave a parametro zero è tutt’altro che remoto.