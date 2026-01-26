Lois Openda può lasciare la Juventus in questa finestra invernale di calciomercato. Il belga non è riuscito ad imporsi nelle rotazioni di Luciano Spalletti e potrebbe cambiare aria per aumentare il minutaggio. C'è da registrare l'interesse di diversi club europei ma anche italiani, ultimo il Bologna che vorrebbe rinforzare il parco attaccanti.

Possibile interesse del Bologna per Openda

Un gol in 18 presenze per l'ex Lipsia che non ha rispettato l'attesa e soprattutto la cifra di 40 milioni di euro per acquistarlo a giugno. Le sue prestazioni non sono risultate all'altezza e di fronte ad un'offerta giusta, i bianconeri potrebbero prendere in considerazione una cessione già in questa finestra di mercato.

Stando ad alcuni rumors, il Bologna starebbe valutando la situazione e sondando il terreno per impostare una trattativa concreta. Una trattativa che però appare difficile vista la richiesta della Juventus che vorrebbe cedere il calciatore a titolo definitivo, formula che va a scontrarsi con la possibile proposta in prestito da parte del club rossoblù. Il Bologna non è il solo club interessato ad Openda, finito nel mirino del Fenerbahce.

Con l'eventuale cessione del classe 2000, la Vecchia Signora potrebbe ritornare sul mercato per accontentare Spalletti e completare il reparto offensivo. Non tramonta la pista En-Nesyri, come anche la candidatura di Zirzkee che potrebbe lasciare il Manchester United negli ultimi giorni di mercato.

Sfida al Napoli per Juanlu

Oltre ad un possibile innesto in attacco, la Juventus vorrebbe puntellare le corsie laterali che sono fondamentali nei sistemi di gioco utilizzati da mister Spalletti. Uno dei profili monitorati è quello di Juanlu Sanchez che potrebbe lasciare il Siviglia.

L'esterno spagnolo classe 2003 era stato già accostato ai colori bianconeri nella scorsa sessione estiva di mercato ma la richiesta del club andaluso aveva bloccato ogni trattativa sul nascere. Ora, la Vecchia Signora può puntare sulla volontà del 23enne esterno che vorrebbe cambiare aria per confrontarsi con i top club europei e giocare in Champions League. Il Siviglia non fa però sconti e chiede una cifra attorno ai 15-18 milioni, inferiore rispetto a quella chiesta in estate.

La Juve potrebbe racimolare tale somma dalla cessione di Joao Mario che piace in Premier. Oltre alla richiesta economica del Siviglia, la società bianconera deve battere la concorrenza del Napoli che complice i tanti infortuni potrebbe ritornare sul mercato per ampliare l'organico.

Velocità, duttilità nel giocare su ambedue le corsie, capacità negli assist e buona fisicità. Tutte caratteristiche che farebbero dello spagnolo un elemento importante per la Juventus targata Spalletti.