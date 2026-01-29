Le speranze della Juventus di riportare Randal Kolo Muani a Torino già in questo mese di gennaio sembrano ridursi sensibilmente. Nelle ultime ore, infatti, attorno all’ambiente bianconero filtra un crescente pessimismo legato alla posizione del Tottenham, club che avrebbe deciso di trattenere l’attaccante francese almeno fino al termine della stagione. Una scelta che rischia di cambiare in maniera definitiva lo scenario di questo finale di mercato invernale e che complica non poco i piani della dirigenza juventina, convinta fino a pochi giorni fa di poter lavorare concretamente a un ritorno del transalpino in Serie A.

La decisione del Tottenham e la svolta dopo la Champions

Secondo le ultime indiscrezioni, il Tottenham avrebbe scelto di non aprire alla partenza anticipata di Kolo Muani, deciso a tenerlo fino a giugno, quando scadrà il prestito dal Paris Saint-Germain. Una presa di posizione netta, che potrebbe essere maturata anche nelle ultime ore, alla luce delle risposte arrivate dal campo. Proprio nella notte europea di ieri, infatti, Kolo Muani è stato protagonista di una buona prestazione in Champions League contro il Francoforte, impreziosita da un gol che ne ha rilanciato le quotazioni interne. Un segnale importante, che avrebbe convinto lo staff tecnico degli Spurs a puntare ancora su di lui per la seconda parte della stagione, rinviando qualsiasi riflessione sul futuro al termine del prestito.

Juventus spiazzata e mercato che corre contro il tempo

Per la Juventus si tratta di una notizia decisamente negativa. I bianconeri avevano assaporato la possibilità di riportare Kolo Muani a Torino, certi di poter offrire a Luciano Spalletti un attaccante già conosciuto, con caratteristiche precise e funzionali al sistema di gioco: mobilità, capacità di attaccare la profondità e di legare il reparto offensivo. Ora, però, il tempo stringe. La chiusura del mercato invernale si avvicina rapidamente e le alternative sul tavolo non sono molte. Spalletti continua a necessitare di un attaccante con determinate qualità, in grado di garantire soluzioni diverse rispetto a quelle attualmente presenti in rosa, ma le occasioni si riducono di ora in ora. Senza Kolo Muani, la dirigenza sarà costretta a valutare piste alternative, magari come quella di Jhon Duran, nome nuovo delle ultime ore.