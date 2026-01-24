Torna lo spettacolo della Ligue 1 allo Stade Saint-Symphorien: domenica 25 gennaio alle 17:15, il Metz ospita il Lione per la diciannovesima giornata della regular season. Una sfida che vede il Lione alla ricerca di punti pesanti in chiave alta classifica e un Metz determinato a difendere il proprio fortino davanti al pubblico di casa. Il match promette scintille, con attenzioni puntate sulle stelle emergenti pronte a infiammare il pomeriggio di Metz.

Le probabili formazioni di Metz-Lione

Entrambe le formazioni si affidano a schieramenti collaudati ma con giovani pronti a prendersi la scena.

Il Metz dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1: tra i pali Fischer, difesa con Colin, Sadibou Sane, Yegbe e Ballo-Toure, poi Deminguet e Gbamin a fare da cerniera davanti al reparto arretrato. Sulla trequarti agiranno Malick Mbaye, Gauthier Hein e Giorgi Tsitaishvili, a supporto dell'unica punta Ibou Sané.

Lione che invece opta per il 4-3-1-2 con Greif in porta. Linea difensiva composta da Maitland-Niles, Clinton Mata, Ruben Kluivert e Tagliafico. In mezzo Tessmann, Morton e Abner; sulla trequarti Pavel Šulc, mentre in avanti si muove la promettente coppia Endrick–Afonso Moreira.

Quote Metz-Lione: les Gones nettamente favoriti

I favori dei pronostici sono tutti per il Lione, che arriva con le credenziali della squadra di vertice e una rosa di gran qualità.

William Hill quota la vittoria interna del Metz a 4.50, il pareggio a 3.70 e il colpo esterno del Lione a 1.70. Quotazioni simili da Bet365, che banca il Metz 4.75, la X a 3.90 e la squadra ospite nuovamente a 1.70. La differenza nei numeri conferma la pressione sugli uomini di Lione, chiamati a dimostrare di poter reggere il peso dei favori della vigilia.

Le statistiche: gli uomini chiave tra gioventù ed esperienza

Nel Metz spicca la crescita di Malick Mbaye: il giovanissimo attaccante senegalese, in questa stagione, ha collezionato 5 presenze (3 da titolare), consolidando la propria presenza con 299 minuti, 11 tackle e una grande abnegazione anche in fase difensiva.

La sua capacità di contribuire alla fase di recupero testimonia il lavoro oscuro che spesso non balza all'occhio, nonostante sia ancora a caccia del primo gol stagionale.

A guidare l’attacco dei granata c’è Ibou Sané, altro giovane prospetto del Senegal, con 1 gol e 1 assist in 15 gettoni (5 da titolare), condendo le sue prestazioni di vivacità grazie a 2 rigori procurati, 15 falli subiti e una discreta propensione al duello (56 disputati, 29 vinti). La sua presenza in area e la capacità di guadagnare situazioni favorevoli sono armi importanti per il Metz.

La corsia destra vede protagonista Giorgi Tsitaishvili: il laterale georgiano, pur impegnato soprattutto in fase difensiva, ha inciso anche davanti con 2 reti e un assist in 18 partite.

Il suo dinamismo si traduce anche in 16 dribbling riusciti e 24 passaggi chiave, dati che sottolineano la sua centralità nelle manovre di spinta dei granata.

Passando al Lione, il faro della trequarti risponde al nome di Pavel Šulc. Il centrocampista ceco ha già infilato 9 gol e firmato 2 assist in 17 apparizioni (solo 10 da titolare), risultando letale sottoporta: su 22 tiri, 13 hanno centrato lo specchio. La sua media voto stagionale – 7.17 – parla chiaro sul suo peso specifico nello scacchiere dei Gones.

Sugli scudi anche la stellina Endrick: il giovane brasiliano, alla sua prima uscita in Ligue 1, ha già lasciato il segno con un assist, 4 tiri e soprattutto 8 dribbling vincenti su 16 tentati in appena 89 minuti giocati.

Primo impatto da crack cui gli occhi degli addetti ai lavori sono inevitabilmente puntati.

Al fianco di Endrick agirà Afonso Moreira, già a quota 2 reti e, soprattutto, 5 assist in 16 presenze: rapidità e capacità di saltare l’uomo (9 dribbling riusciti su 28 tentati) lo rendono un interprete ideale per il gioco offensivo del Lione, che punterà forte sulla sua freschezza.