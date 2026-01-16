Domenica 18 gennaio, sotto le luci dello Stadio Giuseppe Meazza, prende il via Milan-Lecce, gara valida per la giornata numero 21 della Serie A 2025/26. La squadra rossonera, padrona di casa, affronta i salentini con l’obiettivo di confermare lo status di favorita davanti al proprio pubblico. Si gioca alle 20:45, quando il prato storico di San Siro ospiterà una sfida dal pronostico sulla carta chiuso ma che spesso ha regalato sorprese, specie quando il Lecce cerca punti salvezza.

Le probabili formazioni: ecco le scelte attese

Il Milan guidato da Allegri dovrebbe schierarsi con il 3-5-2: in porta Maignan, davanti a lui la difesa composta da Tomori, Gabbia e De Winter.

Sulle fasce si muoveranno Saelemaekers e Bartesaghi, con Loftus-Cheek, Jashari e Rabiot in mezzo. Davanti, il peso dell’attacco ricade sulle spalle della coppia formata da Christian Pulisic e Rafael Leao. La variabilità tattica non manca: Jashari parte in vantaggio su Ricci per un posto dal primo minuto, così come De Winter su Estupinan e Saelemaekers su Fofana, mentre Leao è insidiato da Nkunku.

Il Lecce di Di Francesco risponde con il 4-3-3: tra i pali Falcone, la linea difensiva composta da Perez, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. Centrocampo con il rientrante Ramadani, Coulibaly e Pierotti; in avanti spinge Banda a sinistra, con Gandelman e Štulić completano il tridente. Tra le file dei pugliesi tornano a disposizione proprio Banda e Ramadani dopo la squalifica scontata nella scorsa giornata, mentre resta ancora out l’ex Camarda per problemi fisici.

Quote: Milan strafavorito secondo i bookmaker

Le lavagne dei principali siti di scommesse sono chiare: il Milan parte con il ruolo di grande favorito. William Hill quota la vittoria interna a 1.29, il pareggio a 4.80 e il colpaccio esterno del Lecce a 11.00. Ancora maggiore il gap secondo Bet365, che fissa il successo rossonero a 1.28, la X a 5.00 e la vittoria dei giallorossi a 13.00.

Nei pronostici degli allibratori, la banda Allegri è largamente avanti e dovrà gestire la pressione del risultato obbligato in casa davanti ai propri tifosi.

Le statistiche dei giocatori chiave: rossoneri a trazione anteriore, Banda e Štulić per il Lecce

In casa Milan brillano le stelle di Pulisic, Leao e Rabiot.

Lo statunitense Christian Pulisic, spesso determinante nelle gare da dentro o fuori, sta vivendo una stagione da protagonista: in 14 presenze (9 da titolare) ha già infilato 8 reti, un bottino che lo rende tra i più incisivi dell’attacco rossonero. Da sottolineare anche la quantità di lavoro tra linea e tagli: 2 assist, 307 passaggi e ben 22 occasioni create per i compagni, ma anche un rigore sbagliato. Sulle sue spalle tante responsabilità accanto a Rafael Leao, altro trascinatore.

Il portoghese, amatissimo dalla curva milanista, ha dato spettacolo con 7 centri in 14 gare, figli di una freddezza glaciale anche dal dischetto (2 su 2 dal penalty). A ‘raffinare’ la proposta offensiva c’è l’estro di Leao: 16 tiri nello specchio e una presenza costante nel gioco, con 8 dribbling riusciti e numeri importanti anche nel gioco spalle alla porta.

Sempre più coinvolto nell’azione, nonostante i cambi tattici che spesso lo hanno visto agire da seconda punta.

A presidiare la linea mediana c’è Adrien Rabiot. Al suo primo scorcio da rossonero totalizza 13 presenze e 3 gol, conditi da 3 assist e 570 passaggi completati. Rabiot porta fisicità, intelligenza tattica e un buon contributo anche in fase difensiva con oltre 20 tackle vincenti. La sua presenza rappresenta una garanzia sia in costruzione che in interdizione.

Il Lecce si aggrappa invece alla velocità e imprevedibilità di Lameck Banda. L’ala zambiana, reduce dalla squalifica, ha già collezionato 2 gol e 2 assist, risultando spesso la fonte principale dei pericoli salentini: 25 dribbling tentati (8 riusciti) e ben 20 falli subiti sono la cartina tornasole della sua capacità di creare scompiglio sulle corsie.

Alle sue spalle, Nikola Štulić regala chili e centimetri all’attacco: il serbo ha già messo insieme 2 gol in 19 presenze e vanta 13 passaggi-chiave, pur dovendo migliorare in zona finalizzazione (5 tiri nello specchio su 13 totali).