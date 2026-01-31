Le luci dello Stade Louis II si accenderanno sabato 31 gennaio alle 21:05 per la ventesima giornata di Ligue 1, quando il Monaco ospiterà il Rennes in una gara che promette scintille. I monegaschi, sempre tra le protagoniste storiche del calcio francese, dovranno difendere la propria roccaforte contro una Rennes solida e combattiva, nella cornice esclusiva del Principato che da sempre regala atmosfera e suggestione. Obiettivo dichiarato: iniziare con il piede giusto la seconda parte di stagione e non perdere terreno nella corsa alle posizioni di vertice.

Le probabili formazioni di Monaco-Rennes

Per il Monaco, modulo 4-2-2-2 con Philipp Koehn tra i pali. Difesa composta da Ouattara, Kehrer, Dier e Caio Henrique, mentre a centrocampo agiranno Lamine Camara e Denis Zakaria, in appoggio alla coppia di trequartisti Akliouche e Golovin. Nel tandem d’attacco spazio a George Ilenikhena, giovanissimo classe 2006 già capace di mettersi in mostra, accanto a Folarin Balogun, la punta cresciuta all’Arsenal e da cui la tifoseria si attende sempre la zampata decisiva.



Rennais con il 3-5-2: Brice Samba difende la porta, linea difensiva a tre composta da Seidu, Jacquet e Brassier. Fasce presidiate da Frankowski e Quentin Merlin, centrocampo con Valentin Rongier, Djaoui Cisse e Mahdi Camara.

Davanti fiducia all’esperto ex Monaco Breel Embolo – quest’anno a caccia di nuove consacrazioni – ed Esteban Lepaul, reduce da una prima parte di stagione positiva.

Quote: Monaco leggermente avanti secondo i bookmaker

I monegaschi partono con il favore del pronostico nelle lavagne dei principali bookmaker. William Hill quota la vittoria interna a 1.95, il pareggio a 3.60 e il successo ospite a 3.30.

Quote molto simili registrate anche da Bet365: segno 1 offerto a 2.00, pari a 3.90, segno 2 (Rennes) ancora a 3.30. I quotisti dunque vedono il Monaco con margine, ma senza attribuirgli una superiorità schiacciante: il Rennes, anche in trasferta, resta avversario temibile.

Statistiche: fari puntati su Balogun, Ilenikhena e la coppia Embolo-Lepaul per Rennes

Nel cuore dell’attacco monegasco c’è Folarin Balogun, 24 anni, che nella prima parte di stagione ha totalizzato 15 presenze (11 da titolare) e messo insieme 4 gol e 2 assist in 1027 minuti giocati.

Balogun ama attaccare la profondità – lo confermano i 29 tiri tentati, metà dei quali nello specchio – e si presenta spesso dal dischetto: ha già trasformato un rigore e se n’è procurati due. Da segnalare però anche una certa irruenza sotto porta, testimoniata da un cartellino rosso e 2 gialli.

Al suo fianco sta crescendo George Ilenikhena, classe 2006. Il giovane franco-nigeriano, in 386 minuti suddivisi su 15 apparizioni (per lo più da subentrante), ha firmato 2 gol e creato 3 occasioni da rete. Il suo impatto nei duelli fisici (16 vinti su 48) segnala un potenziale ancora in piena fase di sviluppo, ma la vena realizzativa è già da tenere d’occhio.

Sul fronte Rennes, le maggiori insidie arrivano dalla coppia Breel Embolo–Esteban Lepaul.

Embolo, 28 anni, è il punto di riferimento offensivo con le sue 5 reti e 2 assist in 16 presenze, condite da 10 tiri nello specchio e una forte presenza fisica (70 duelli vinti su 157). A contribuire c’è la vivacità di Esteban Lepaul, già a quota 8 gol e 3 assist in 17 partite con i rossoneri, spesso protagonista nel primo tempo, ma altrettanto incisivo nel corso del match. Lepaul va al tiro spesso (30 totali, 18 nello specchio) e nei duelli cerca sempre la profondità e lo spazio per liberare la conclusione: la sua media voto stagionale di 6.95 lo rende uno degli elementi più costanti di tutta la Ligue 1 fino a questo punto del campionato.