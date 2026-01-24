Al "Stade de la Beaujoire" di Nantes va in scena una delle sfide più interessanti del diciannovesimo turno di Ligue 1. Domenica 25 gennaio alle ore 15:00 i padroni di casa del Nantes ospitano il Nizza in una gara che può dare indicazioni importanti sulle ambizioni in questa fase centrale di stagione. Tra una squadra in cerca di continuità e una rivale lanciata verso l’alta classifica, i punti pesano e lo spettacolo promette scintille.

Le probabili formazioni di Nantes-Nizza

Le scelte dei tecnici si stanno ormai delineando alla vigilia della sfida.

Il Nantes dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, optando per Lopes tra i pali, Sissoko, Tati e Cozza a comporre la linea a tre difensiva. Sugli esterni ci sono Amian e Machado, mentre la diga di centrocampo dovrebbe essere composta da Coquelin e Mwanga. Davanti, spazio all’esperienza di El-Arabi e Cabella, supportati dalla vivacità di Abline.

Dall'altra parte il Nizza dovrebbe affidarsi al 4-3-3: Dupe tra i pali, difesa formata da Clauss, Bah, Mantsounga e Abdi. In mediana ci sarà il fosforo di Ndombele, affiancato da Everton e Sanson. In attacco, fari puntati sul giovane e prolifico Elye Wahi, con il supporto di Jansson e Louchet.

Le quote: Nizza avanti nei pronostici dei bookmaker

I bookmaker vedono leggermente favorito il Nizza nella delicata trasferta alla Beaujoire.

William Hill quota il successo interno del Nantes a 2.80, il pareggio a 3.30 e la vittoria esterna del Nizza a 2.30. Quote molto simili anche da Bet365, che offre la vittoria dei canarini a 2.90, la X a 3.50 e il blitz del Nizza a 2.38. Un equilibrio che lascia però intendere come i rossoneri della Costa Azzurra partano con i favori del pronostico, nonostante la trasferta insidiosa.

Statistiche: Cabella, Abline ed El-Arabi i fari del Nantes, Wahi la freccia del Nizza

Il Nantes può contare sull'esperienza di Remy Cabella, centrocampista che si sta rivelando subito prezioso: dopo due presenze e 122 minuti in Ligue 1, ha già lasciato il segno con un gol all’attivo e una media voto di 7.4.

Cabella si è distinto per precisione e lucidità nelle giocate, firmando 4 passaggi chiave e trovando la rete con freddezza dal dischetto. Anche in fase difensiva non manca il contributo, con 3 recuperi e 3 intercetti nei pochi minuti giocati finora.

Matthis Abline aggiunge gioventù e concretezza nel tridente: già autore di 3 reti e 2 assist in 18 presenze, si è preso la scena anche per l’abilità nell’uno contro uno (36 dribbling riusciti su 74 tentati) e per la qualità nelle conclusioni (34 tiri, 14 nello specchio). In mezzo al campo e in attacco si fa valere anche in fase di recupero: 98 duelli vinti su 203 e 17 passaggi chiave confezionati. Il classe 2003 ha anche guadagnato due rigori per i suoi, dimostrando intraprendenza in area avversaria.

In avanti rimane insidioso Youssef El-Arabi, una volpe dell’area forte di 38 anni e di una lunga esperienza internazionale, che in questa Ligue 1 ha saputo lasciare la firma con 3 gol in 16 apparizioni, pur giocando spesso spezzoni. Efficace in area (6 tiri nello specchio su 8 tentati) ed affidabile nei duelli (43 vinti su 103), El-Arabi ha anche dispensato precisione nei passaggi offensivi con 8 chiavi in 181 trasmissioni.

L’uomo copertina del Nizza è senza dubbio Elye Wahi, attaccante velocissimo e spietato sotto porta. Le sue prime due presenze stagionali sono già bastate per mettere a segno una doppietta, collezionare una media di 7.55 e mostrare precisione al tiro (4 nello specchio su 5 tentativi).

Nonostante la giovane età, Wahi riesce sempre a essere pericoloso negli ultimi sedici metri, come mostrano i dati sulla partecipazione alla manovra (21 passaggi, 1 chiave) e sulle sue capacità di smarcamento (1 dribbling riuscito su 4 tentati).

Tra i rossoneri da segnalare, in mediana, il contributo di Tom Louchet: in 13 presenze ha saputo ritagliarsi spazio come equilibratore sulla linea mediana, distribuendo 288 passaggi – ben 14 di questi chiave – e collezionando già 2 assist. Louchet si fa trovare anche in fase difensiva, con 18 tackle, 4 contrasti in area e 7 intercetti, segno della sua capacità di leggere i tempi dell’azione avversaria.

Isak Jansson porta vivacità e imprevedibilità tra le linee offensive del Nizza: lo svedese ha partecipato in 13 match, totalizzando un gol personale su 11 tentativi complessivi e fornendo 6 passaggi decisivi nell’ultimo terzo di campo.