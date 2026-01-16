La Ligue 1 2025/26 riparte con una sfida dal grande fascino nella diciottesima giornata: Nantes e Paris FC si affrontano domenica 18 gennaio alle ore 17:15, sul prato dello Stade de la Beaujoire. I gialloverdi di casa si presentano tra le incursioni della storia, desiderosi di lasciarsi alle spalle il grigiore dell’ultimo periodo, mentre il Paris FC sogna il colpaccio esterno per continuare a scalare la classifica ed alimentare ambizioni di rilievo. È una tappa cruciale in un gennaio che spesso ha scritto pagine importanti nella stagione francese.

Le probabili formazioni di Nantes-Paris FC

Per il Nantes si profila una formazione schierata col 4-2-3-1: in porta Lopes; retroguardia composta da Amian, Tati, Mwanga e Machado; Leroux e Lepenant in cabina di regia; sulla trequarti Abline, Cabella, Guirassy a supporto dell'intramontabile El-Arabi.

Il Paris FC opta invece per un 4-5-1 di possesso: davanti a Trapp agiranno Traoré, Mbow, Otavio e De Smet; in mediana Kebbal, Marchetti e Maxime Lopez, con Camara e Cafaro pronti ad inserirsi in appoggio a Krasso.

Quote: Paris FC leggermente avanti, ma margini sottili

I bookmaker prevedono un match equilibrato ma puntano leggermente sugli ospiti: William Hill quota il successo del Paris FC a 2.38, con la vittoria interna e il pareggio entrambe a 3.00.

Bet365 si allinea: Nantes e Paris FC vincenti a 3.00 e 2.45 rispettivamente, mentre il segno 'X' viene offerto a 3.20. La partita si annuncia dunque apertissima, con il Nantes forte del fattore campo ma chiamato a contenere la verve degli uomini di Parigi.

Le statistiche chiave: Kebbal uomo in più, Abline e El-Arabi puntano al riscatto

Francis Coquelin, interno di esperienza per i padroni di casa, ha disputato solo 208 minuti in questo campionato, ma la sua presenza può risultare preziosa sia in termini di equilibrio che di gestione dei tempi.

Nei suoi 5 gettoni stagionali ha messo in mostra affidabilità e precisione nelle giocate semplici, con 95 passaggi totali e la capacità di duellare senza paura (18 duelli, metà vinti).

Abline incarna la voglia di riscatto del Nantes: il classe 2003 ha già raccolto 17 presenze, di cui 14 da titolare, mettendo a segno 2 reti e 2 assist. Il suo impatto si misura anche nei 32 tiri tentati (ben 13 nello specchio), 16 passaggi chiave e un lavoro costante tra le linee, testimoniato dai 69 dribbling tentati (32 riusciti) e dai 30 falli conquistati, sintomo di pericolosità nello stretto.

El-Arabi, classe 1987 e perno offensivo d’esperienza, ha partecipato a 15 incontri (8 da titolare) segnando già 3 gol.

La sua presenza in area si sente anche nei movimenti di raccordo – 167 passaggi e 8 chiavi –, e la sua freddezza resta una risorsa per un Nantes a caccia di certezze nei momenti caldi.

Sul fronte ospite, Adama Camara garantisce muscoli e inserimenti in mediana: 15 partite, 1162 minuti e tante geometrie (480 passaggi), ma anche solidità nei contrasti (28 tackle, 15 intercetti) e una marcata predisposizione all’intensità fisica, con 57 duelli difensivi vinti su 112 totali.

Ilan Kebbal è però, senza dubbio, il faro del Paris FC: già 6 gol e 4 assist in appena 16 partecipazioni, con numeri da trequartista moderno – 40 passaggi chiave, 27 tiri totali, 910 passaggi completati con ottima precisione (49).

È la principale arma offensiva negli scambi rapidi e può far male anche su calcio piazzato, come testimonia il rigore procurato e realizzato nei primi mesi di stagione.

Maxime Lopez, infine, detta i tempi di gioco con 1209 passaggi e 35 chiave sfruttando una precisione di tocco superiore alla media (72%): il suo apporto nei 15 incontri giocati rappresenta la cerniera tra difesa e fase d’attacco per la squadra della capitale.