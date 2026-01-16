Il girone di ritorno della Serie A si apre al Diego Armando Maradona con una sfida densa di significati per le ambizioni partenopee e per il Sassuolo in cerca di punti preziosi. Napoli e Sassuolo si affronteranno venerdì 17 gennaio alle ore 18:00 nello stadio di Fuorigrotta, per la ventunesima giornata: gli uomini di Conte, trascinati dal pubblico di casa, puntano sui loro uomini chiave per mettere pressione alle inseguitrici e tenere il passo delle zone nobili della classifica. Per i neroverdi di Grosso, trasferta di quelle toste non solo per la forza dei rivali ma anche per il difficile momento legato alle tante assenze.

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

Riflettori accesi sulle scelte dei due tecnici alla vigilia: Antonio Conte, sulla panchina partenopea, ritrova Juan Jesus dopo la squalifica, pronto a ricomporre la retroguardia a tre con Beukema e Rrahmani. Il modulo scelto è il 3-4-2-1, con Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni chiamati a garantire sia copertura che spinta. In mediana, insieme a Lobotka c’è McTominay, mentre sulla trequarti il ballottaggio fra Neres e Politano vede il brasiliano in leggero vantaggio per affiancare Elmas. Terminale offensivo sarà Højlund, a caccia di continuità sotto porta.

Per il Sassuolo, Fabio Grosso conferma il suo 4-3-3 e deve rinunciare a Candè – stagione finita dopo la rottura del crociato – ma recupera Coulibaly dal ritorno alla Coppa d’Africa.

Difesa con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig, mediana composta da Iannoni (favorito nel ballottaggio), Matic e Koné. In avanti l’estro di Laurienté e Fadera ai lati di Pinamonti proveranno ad impensierire la difesa azzurra.

Quote: Napoli nettamente avanti secondo i bookmaker

Il favore dei pronostici pende con decisione dalla parte dei padroni di casa: William Hill quota la vittoria del Napoli a 1.44, il pareggio a 4.00 e il blitz esterno del Sassuolo addirittura a 7.00.

Sulla stessa linea le valutazioni di Bet365, che offre il successo azzurro a 1.45, il pari a 4.33 e il colpo neroverde in trasferta a 8.00.

I bookmaker, quindi, vedono i ragazzi di Conte saldamente favoriti tra le mura amiche del Maradona, mentre ogni altro risultato avrebbe i crismi della sorpresa. Ulteriore conferma della distanza, almeno sulla carta, tra i due organici in questa fase della stagione.

Focus statistiche: i pilastri di Conte e i fari neroverdi

Fra gli azzurri, Giovanni Di Lorenzo è il solito equilibratore: 20 presenze, sempre titolare per Conte, 1800 minuti da leader umile ma imprescindibile.

Nonostante i numeri offensivi non siano da attaccante puro (una rete e un assist), Di Lorenzo ha già tentato 18 conclusioni e completato 1165 passaggi (49 di media a partita), oltre a vincere 96 duelli su 171. La sua presenza è garanzia in entrambe le fasi, come raccontano i 38 tackle e i 7 blocchi all’attivo.

A centrocampo Scott McTominay continua a confermarsi uno degli innesti più preziosi dell’estate scorsa: 19 presenze, 5 gol e 3 assist, con una media di oltre 85 minuti a gara e un rating di 7.02. La sua fisicità spicca anche nei duelli (103 vinti su 199) e nelle incursioni (15 dribbling riusciti su 31 tentati). McTominay è inoltre abile nel guadagnare falli (43 subiti) e porta in dote 40 tiri totali, segno della sua costante presenza in zona offensiva.

Davanti, Marco Højlund è chiamato ad alzare ulteriormente il proprio rendimento: 16 presenze, 6 reti e 2 assist con 21 conclusioni totali, il danese offre profondità pur dovendo migliorare nei duelli (52 vinti su 159) e nella continuità (nove sostituzioni su quindici titolarità finora). Con 248 passaggi e 14 chiave, il giovane attaccante rappresenta un’opzione dinamica e verticale per l’attacco azzurro.

Sul fronte Sassuolo, Ismaël Koné si sta ritagliando uno spazio importante con 18 presenze e 3 reti, abbinando quantità e qualità tra centrocampo e inserimenti. Con 16 dribbling riusciti su 25, 63 duelli vinti su 115 e 30 falli subiti, il centrocampista canadese conferma di essere uno degli elementi più propositivi in una squadra segnata dalle assenze.

In avanti, i fari restano puntati sia su Laurienté – 20 presenze, 3 reti, 3 assist e ben 21 passaggi-chiave su 340 totali – sia su Andrea Pinamonti, riferimento centrale capace di 4 gol e 2 assist in 19 presenze, con 35 conclusioni e 68 duelli vinti. Pinamonti rimane l’uomo di peso su cui affidarsi per scardinare una retroguardia napoletana che in casa vuole chiudere ogni varco.