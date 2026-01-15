Il Napoli frena ancora e lo fa nel modo forse più inatteso, lasciando per strada due punti pesantissimi davanti al proprio pubblico. Lo 0-0 casalingo contro il Parma rappresenta un passo falso difficile da accettare, se si guarda alla prestazione offerta solo pochi giorni prima a San Siro, dove gli uomini di Antonio Conte avevano strappato un pareggio di grande spessore contro l’Inter nel vibrante 2-2 andato in scena domenica sera. Un risultato che aveva restituito entusiasmo e convinzione all’ambiente partenopeo e che invece, a distanza di una settimana, rischia di essere ridimensionato da un pareggio che sa di occasione sprecata.

Il campionato entra ora in una fase cruciale e ogni punto pesa come un macigno. Il Napoli resta nelle zone alte della classifica, ma questo rallentamento potrebbe avere ripercussioni importanti, soprattutto in vista del big match di domenica 25 gennaio, quando gli azzurri faranno visita alla Juventus allo Stadium. Una sfida che potrebbe ridisegnare gli equilibri in alta classifica e che arriva in un momento delicatissimo per entrambe.

Verso Juventus-Napoli: lo Stadium può cambiare tutto

Prima dello scontro diretto, però, c’è ancora da superare lo scoglio della ventunesima giornata. La Juventus sarà impegnata in trasferta sul campo del Cagliari, mentre il Napoli ospiterà il Sassuolo al “Maradona”.

Due impegni sulla carta alla portata, ma tutt’altro che scontati. Se entrambe dovessero uscire vittoriose, la classifica direbbe che Juventus e Napoli si presenterebbero allo Stadium separate da un solo punto. In quel caso, la squadra di Luciano Spalletti avrebbe davvero la possibilità di sognare il sorpasso, completando una rincorsa che solo qualche mese fa sembrava impensabile. Il pareggio con il Parma, dunque, non è solo un mezzo passo falso: potrebbe diventare l’episodio che riapre definitivamente la corsa tra bianconeri e azzurri.

Napoli, frenata inattesa e segnali contrastanti

Il pareggio contro il Parma ha messo in luce un Napoli meno brillante rispetto a quello ammirato contro l’Inter e forse le tante partite in calendario dei partenopei, sommate alle assenze che stanno colpendo la squadra di Conte, cominciano a pesare.

Un problema di cui lo stesso McTominay ha parlato nell'immediato post della gara di San Siro. "Ci siamo presentati senza Anguissa, Gilmour, Lukaku, De Bruyne, Neres, ora provate a togliere ad una squadra come l'Inter giocatori come del calibro di Thuram, Barella e Lautaro e poi vediamo come va a finire".