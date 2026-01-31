All'Allianz Riviera di Nizza va in scena sabato 1 febbraio alle 17:15 la sfida tra Nizza e Stade Brestois, valida per la ventesima giornata della Ligue 1 2025/26. Una partita che richiama l'attenzione degli appassionati transalpini anche per l'equilibrio mostrato in questa stagione da entrambe le squadre, decise a mantenere alte le ambizioni nel campionato francese. Da una parte i rossoneri della Costa Azzurra, a caccia di continuità e di un posto nelle zone alte; dall'altra i bretoni, squadra solida che punta a sgambettare una delle favorite del turno.

Si gioca nell'affascinante cornice dello stadio di casa del Nizza, punto di riferimento del calcio del Sud della Francia.

Le probabili formazioni di Nizza-Stade Brestois

Le due formazioni sembrano orientate a specchiarsi tatticamente con il 4-2-3-1. Il Nizza dovrebbe affidarsi tra i pali a Maxime Dupe, con la linea difensiva composta da Jonathan Clauss, Antoine Mendy, Kojo Peprah Oppong e Ali Abdi. A centrocampo il duo Salis Abdul Samed e Charles Vanhoutte garantirà equilibrio, con un terzetto offensivo formato da Mohamed-Ali Cho, Morgan Sanson e Sofiane Diop alle spalle del centravanti Elye Wahi.

Lo Stade Brestois risponde con Gregoire Coudert in porta, difesa classica a quattro con Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Soumaila Coulibaly e Daouda Guindo.

In mezzo al campo spazio a Joris Chotard e Hugo Magnetti, mentre Kamory Doumbia, Lucas Tousart e Remy Lascary agiranno a supporto della punta Ludovic Ajorque, centravanti d’esperienza del club bretone.

Quote Nizza-Stade Brestois: rossoneri favoriti per i bookmaker

I principali bookmaker piazzano il Nizza in posizione di favore per l’incontro di sabato. William Hill quota la vittoria casalinga dei rossoneri a 2.10, con il pareggio e il successo dello Stade Brestois entrambi a quota 3.30.

Bet365 conferma Nizza favorito a 2.10, offrendo invece la X a 3.30 e i tre punti ai bretoni a quota leggermente superiore, 3.70. Un equilibrio solo apparente, che però nelle valutazioni delle agenzie di scommesse pende a favore della squadra di casa, forte anche del calore del proprio pubblico e di un attacco in crescita.

Statistiche: Cho e Diop i motori del Nizza, Ajorque trascina Brest

Per i padroni di casa spicca la crescita di Mohamed-Ali Cho, giovane attaccante che in 12 presenze stagionali si è già fatto notare con 4 gol e 2 assist, mostrando una notevole propensione sia al gioco verticale che alla rifinitura (13 passaggi chiave).

Il suo dinamismo emerge anche dai 27 dribbling tentati e dagli 847 minuti già accumulati, a testimonianza del peso specifico nell’offensiva rossonera.

Sofiane Diop, jolly di centrocampo e trequarti, ha invece totalizzato 18 presenze (14 da titolare) realizzando 7 reti e regalando 2 assist. Diop è poliedrico, capace di inserirsi tra le linee (173 duelli disputati, 54 vinti) e partecipare attivamente alla manovra (469 passaggi totali e 16 chiave). Spiccano anche due gol su calcio di rigore, segno di una crescente leadership tecnica.

Elye Wahi, attaccante centrale del reparto nizzardo, ha già lasciato il segno in una manciata di apparizioni: in soli 197 minuti ha messo a segno 2 gol su 6 conclusioni, dimostrando una media realizzativa da seguire.

Il minutaggio ridotto e la giovane età (22 anni) lo rendono uno dei prospetti più attesi della seconda parte di stagione.

Nel Brest a guidare l’attacco c’è Ludovic Ajorque, riferimento imprescindibile per la manovra. In 18 gare da titolare ha trovato la porta due volte, confezionando però ben 5 assist grazie a visione e sponda per i compagni (21 passaggi chiave e 144 duelli vinti su 267). Il suo apporto si avverte anche in fase di non possesso, con 11 tackle, 8 intercetti e 28 falli subiti, pur mantenendo una propensione all’agonismo che gli è costata già cinque cartellini gialli e un rosso stagionale.

Da bordo campo si segnala anche la presenza tra le fila bretoni di Rémy Labeau Lascary, già andato a segno 2 volte in 13 presenze col Brest e con esperienza anche nel Lens in stagione.

Il ventiduenne nato a Les Abymes si sta ritagliando spazio tra i cambi, dimostrando incisività nei duelli e in fase di dribbling (9 riusciti su 15 tentativi).

Serigne Diop, attaccante senegalese ventenne, si sta lentamente affacciando tra i professionisti e ha già assaporato il campo in due occasioni, sempre da subentrante, confrontandosi in 4 duelli e ottenendo 3 successi. Una carta fresca che il Brest potrà sfruttare nei momenti chiave.