Al City Ground di Nottingham, sabato 17 gennaio alle 18:30, va in scena la sfida valida per la 22ª giornata della Premier League 2025/26. Nottingham Forest riceve la visita dell’Arsenal in un match che promette scintille: i Gunners proveranno a consolidare la loro rincorsa in vetta, mentre i padroni di casa cercheranno l’impresa davanti al proprio pubblico per rilanciare una stagione fin qui complicata. Da Londra arriverà una delle corazzate storiche del calcio inglese: per la formazione di Arteta ogni punto in trasferta è tassello fondamentale per inseguire primato e sogni di gloria.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Arsenal

Nottingham Forest, che si schiera con un 4-2-3-1, si affida a Sels tra i pali. La linea difensiva vede Ola Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams. In mediana trovano spazio Elliot Anderson e Dominguez, mentre più avanti Hutchinson, Gibbs-White e Hudson-Odoi agiranno alle spalle dell’unica punta Igor Jesus.Per la corazzata Arsenal, il 4-3-3 marchio di fabbrica di Arteta vede Raya tra i pali, difesa con Timber, Saliba, Gabriel e White. A centrocampo sono pronti Odegaard, Zubimendi e Rice, mentre in avanti il tridente pesante composto da Saka, Gyökeres e Trossard: tecnica, profondità e qualità in abbondanza.

Quote: Arsenal ampiamente favorito secondo i bookmaker

L’aria che si respira alla vigilia parla chiaro: i Gunners sono strafavoriti per i principali bookmaker. William Hill quota la vittoria esterna dell’Arsenal a 1.53, il pareggio a 4.00 e il successo interno del Nottingham Forest a 5.80. Margini ancor più ampi per Bet365, che propone il colpo Arsenal sempre a 1.53, la "X" a 4.33 e il blitz casalingo di Forest addirittura a 6.00.

Segnale: sulla carta, la truppa di Arteta si presenta al City Ground come macchina da punti e morale alto, mentre i padroni di casa sono chiamati a ribaltare pronostici e inerzia.

Le statistiche chiave: Saka punto di riferimento, Hudson-Odoi trascinatore Forest

Tra le fila del Nottingham Forest, Callum Hudson-Odoi si conferma il principale riferimento offensivo: in 19 presenze stagionali (11 da titolare) ha messo a segno 3 reti e fornito un assist, cercando costantemente l’uno contro uno (42 dribbling tentati, 19 riusciti) e totalizzando 397 passaggi e 24 chiavi, segnale di una spiccata creatività anche se spesso relegato a subentrare dalla panchina.

Omari Hutchinson, talento di scuola Arsenal, ha totalizzato 16 apparizioni (8 dall’inizio) con 1 gol e 2 assist a referto, provando a mettere in mostra la sua rapidità e talento: 48 dribbling tentati con 24 portati a termine, e ben 19 passaggi chiave a testimoniare la sua voglia di lasciare il segno. Prezioso anche nel coinvolgimento fisico, come dicono gli 8 falli subiti e il rigore procurato.

In attacco, Igor Jesus ha vissuto una stagione tra luci e ombre: 20 partite e 1 solo gol, ma tanto lavoro oscuro con 215 duelli disputati e 84 vinti. Non manca la generosità tattica, con diversi recuperi palla (12 tackle, 1 intercetto), benché la concretezza sotto porta resti da rivedere.

Sul fronte Arsenal, fari puntati su Bukayo Saka: l’esterno offensivo inglese è stato autore di una stagione importante, con 4 gol in 19 apparizioni e un contributo di 3 assist.

Il suo apporto alla manovra è evidenziato dai 489 passaggi completati, 38 dei quali chiave, e dalla capacità di saltare l’uomo (65 dribbling tentati, 34 riusciti). Saka disegna calcio per sé e i compagni, portando a casa anche 35 falli subiti.

Viktor Gyökeres, punta centrale dei Gunners, è già arrivato a 5 reti (2 dagli undici metri) nelle sue 19 presenze, mettendo in mostra buone doti in area e capacità di lavorare per la squadra. Con 24 tiri totali di cui 11 nello specchio e 131 duelli affrontati (44 vinti), lo svedese si conferma terminale fisico e prezioso.

Leandro Trossard regala equilibrio e colpi da jolly: 5 reti e 4 assist in 17 presenze con una media di oltre un contributo decisivo ogni due partite. Il belga abbina 420 passaggi a 21 chiavi, e ben 10 dribbling riusciti su 25, confermando la sua centralità nello scacchiere di Arteta nei duelli più complicati.