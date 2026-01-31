Il City Ground si prepara a vivere un pomeriggio d’altri tempi: sabato 1 febbraio alle ore 15:00, il Nottingham Forest riceve il Crystal Palace nella ventiquattresima giornata di Premier League. Le due formazioni si affrontano nella culla storica dei Garibaldi Reds, ciascuna alla ricerca di punti pesanti per dare slancio al proprio cammino. I padroni di casa, favoriti dai pronostici, cercano di sfruttare la propria solidità tra le mura amiche, mentre le Eagles di Londra puntano a ribaltare il pronostico con qualità ed energia nel reparto avanzato.

Le probabili formazioni: Forest col tridente, Palace a tre davanti

La sfida promette spettacolo già dalle scelte iniziali degli allenatori. Il Nottingham Forest dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 solido e votato all’estro dei suoi interpreti offensivi: tra i pali Matz Sels, difesa con Ola Aina e Neco Williams sulle fasce, Milenkovic e Murillo centrali. In mediana spazio a Sangare e Anderson a schermare davanti alla difesa, mentre sulla trequarti agiranno Hudson-Odoi e Gibbs-White con Dominguez chiamato agli inserimenti a supporto dell'unica punta Igor Jesus.

Il Crystal Palace risponde con un coraggioso 3-4-3: Henderson in porta, linea difensiva composta da Canvot, Lacroix e Richards. Sulle corsie laterali Munoz e Mitchell, con Lerma e Imray fari del centrocampo.

In attacco i riflettori sono su Ismaila Sarr e Brennan Johnson ai lati di Jean-Philippe Mateta, chiamato a colpire la retroguardia biancorossa.

Quote: Forest avanti nei pronostici degli scommettitori

Il Nottingham Forest parte con i favori dei bookmaker per il match del City Ground. William Hill quota il successo interno degli uomini di Nottingham a 1.95, con il pareggio a 3.40 e la vittoria del Crystal Palace a 3.75.

Simile lettura da parte di Bet365, che offre la vittoria dei Garibaldi a 1.95, il segno X a 3.50 e il colpo esterno delle Eagles a 3.90. Un margine chiaro ma non schiacciante: partita aperta, ma i padroni di casa possono giocare con la pressione sul fronte avversario.

Le statistiche dei protagonisti: tra estro e fisicità

In casa Nottingham spiccano le prestazioni di Callum Hudson-Odoi, autentico riferimento della manovra: il numero 7 ha già timbrato 3 reti e 1 assist nelle sue 21 apparizioni, spesso utilizzato come arma a match in corso (8 volte dalla panchina).

Il suo dinamismo emerge nei dati: 45 dribbling tentati, ben 21 portati a compimento, e 27 passaggi chiave per alimentare l’attacco biancorosso. In mediana, Nicolás Domínguez si distingue come equilibratore: 28 tackle portati e quasi 300 passaggi in 14 partite, a confermare l’importante lavoro oscuro di cucitura tra difesa e attacco.

In avanti, il brasiliano Igor Jesus ha trovato due volte la via del gol in questa stagione, accompagnando il lavoro sporco con 98 duelli vinti sui 248 affrontati e ben 23 falli subiti, indice di un attaccante che crea grattacapi alle difese avversarie.

Nel Palace il faro offensivo risponde al nome di Jean-Philippe Mateta: 8 reti in 23 presenze e 47 tiri complessivi, di cui più della metà finiti nello specchio.

Capace di proteggere palla e far salire la squadra (94 duelli vinti), Mateta è il perno attorno a cui ruota il gioco d’attacco delle Aquile. Al suo fianco si muove Ismaila Sarr: 3 gol e 1 assist in 13 presenze, elemento abile nell’uno contro uno (6 dribbling riusciti su 14) e pericoloso anche negli inserimenti senza palla. Sull’esterno trova spazio anche Brennan Johnson, protagonista di due reti stagionali con la maglia del Tottenham prima del passaggio alle Eagles, ma ancora a secco con il Palace nonostante 4 tiri nello specchio su 4 presenze.