Sarà sabato 17 gennaio alle 18:30 all’Estadio El Sadar di Pamplona il teatro della sfida tra Osasuna e Oviedo, valida per la ventesima giornata della Liga 2025/26. Due squadre dalle ambizioni e percorsi differenti che si troveranno una di fronte all’altra per testare obiettivi e qualità in campo.

Le probabili formazioni di Osasuna-Oviedo

Osasuna dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 ormai collaudato: Sergio Herrera confermato tra i pali, Valentin Rosier ed Alejandro Catena a comporre la coppia centrale insieme a Jorge Herrando e Javi Galan sulle fasce.

In mezzo al campo Moi Gomez e Lucas Torro, chiamati ad arginare e costruire. Sulla trequarti spazio all’estro di Ruben Garcia, Aimar Oroz e, soprattutto, Victor Munoz, a supporto dell’unica punta l’esperto Ante Budimir.

Oviedo, di fronte, risponde specularmente con Escandell in porta, Ahijado e Calvo centrali, Costas e Alhassane ai lati. Duo mediano formato da Sibo e Colombatto, linea di tre con Hassan, Reina e Chaira alle spalle di Alex Fores, chiamato a guidare l’attacco ospite in una trasferta impegnativa come quella di Pamplona.

Quote di Osasuna-Oviedo: i navarri partono avanti nei pronostici

I bookmaker vedono Osasuna netto favorito tra le mura amiche: William Hill quota infatti la vittoria dei padroni di casa a 1.75, il pareggio a 3.30 e il colpo esterno dell’Oviedo a 4.80.

Su lunghezze simili anche Bet365, dove il successo di Budimir e compagni si gioca sempre a 1.75, il pari è fissato a 3.40 mentre una vittoria ospite vale 5.25 volte la posta. I 90 minuti di El Sadar, secondo gli addetti ai lavori, sembrano dunque pendere dalla parte dei navarri.

Pilatri offensivi e nuove leve: focus sui protagonisti

Punto di riferimento insostituibile nello scacchiere dell’Osasuna, Ante Budimir si conferma terminale offensivo di grande solidità: il trentquattrenne croato, con 18 presenze e 16 da titolare, è già arrivato a quota 6 reti, triplicando il bottino dallo dischetto.

Il suo impatto si misura non solo con i gol, ma anche coi 18 tiri in porta su 42 conclusioni totali e i 210 duelli disputati, vinti in 92 occasioni. Il fisico battagliero e quel fiuto tra i pali restano la carta in più per i rojillos nella corsa a una zona tranquilla della classifica.

Nella batteria offensiva di Osasuna brilla anche Victor Munoz: il classe 2003 catalano sta trovando continuità con 19 apparizioni (17 dall’inizio), 1403 minuti e una gamba frizzante. Le sue 2 reti e il gol sfornato da assist, unite a 88 dribbling tentati di cui ben 35 riusciti, illuminano la trequarti navarra. Munoz si conferma elemento di rottura tra le linee, capace di guadagnare falli (26 subiti) e servire 12 passaggi chiave.

Spazio anche per Raúl García, riserva di lusso per l’attacco navarro: 3 gol in 18 partite, spesso da subentrato (solo 5 gare da titolare), 9 dribbling vincenti su 19 e 52 duelli vinti su 100. Il suo dinamismo permette all’Osasuna di cambiare ritmo e intensità nei secondi tempi.

Tra le fila dell’Oviedo, il nome da tenere d’occhio è Haissem Hassan. Impiego costante (18 presenze, spesso titolare), 1018 minuti e uno score che ha nella qualità il suo marchio: 40 dribbling riusciti su 68 tentati e 11 passaggi chiave. A supportarlo, in zona offensiva, ci sarà Alex Fores, chiamato a sbloccarsi col gol con la nuova maglia dopo una prima parte di stagione sparpagliata tra Villarreal e Oviedo. Da segnalare per lui 12 gare e un assist, con 25 duelli, di cui 10 vinti, e 3 dribbling su 5 riusciti, segno di una certa capacità nell’attaccare la profondità.