Osasuna e Villarreal si preparano a incrociare i tacchetti sabato 31 gennaio alle 16:15, sul manto intenso dell’Estadio El Sadar di Pamplona, nella ventiduesima giornata della Liga 2025/26. Due squadre con ambizioni continentali si sfidano in una gara dal peso specifico sempre rilevante per il cammino europeo. Gli uomini di casa cercano la spinta del fortino navarro per frenare la risalita del Sottomarino Giallo, in cerca di continuità dopo una prima parte di stagione a corrente alternata. Con la classifica ancora corta e la stagione che entra nel vivo, l’appuntamento di Pamplona promette scintille.

Le probabili formazioni di Osasuna-Villarreal

Osasuna si dispone con il classico 4-2-3-1 disegnato da Jagoba Arrasate, puntando sulle invenzioni di Aimar Oroz sulla trequarti e l’esperienza di Budimir là davanti. Tra i pali Sergio Herrera sarà il custode, con una linea difensiva formata da Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Jorge Herrando e Javi Galan. In mediana Jon Moncayola sarà il polmone al fianco del giovane Iker Munoz, mentre Rubén García e Víctor Muñoz agiranno sulle fasce a supporto dell’ariete croato, assistiti anche da Oroz.Villarreal replica col 4-4-2: tra i pali Luiz Junior, difesa guidata da Pau Navarro e Rafa Marin al centro, affiancati da Renato Veiga e Alfonso Pedraza sulle corsie.

In mediana spazio al carisma di Dani Parejo coordinato dalla fisicità di Pape Gueye, con Tajon Buchanan e Alberto Moleiro pronti ad alimentare il tandem offensivo composto dalla stella Gerard Moreno e dal georgiano Georges Mikautadze.

Quote: leggero favore a Villarreal, attesa per un match equilibrato

I bookmaker si aspettano una sfida di grande equilibrio ma danno una leggera preferenza agli ospiti.

William Hill quota la vittoria interna di Osasuna a 2.80, il pareggio a 3.20 e il colpo esterno del Villarreal a 2.45. Anche Bet365 fotografa una situazione simile: 2.88 la vittoria dei padroni di casa, il pareggio a 3.30 e il successo del Sottomarino Giallo a 2.50. Numeri che raccontano di due squadre vicine per valore e ambizioni, con il Villarreal leggermente più avanti grazie all’esperienza e alla qualità del proprio attacco.

I numeri dei protagonisti: Budimir, Rubén García e il tridente d’assalto del Villarreal

Tra gli aspetti chiave della vigilia c’è la prolificità di Ante Budimir, ancora una volta punto di riferimento per la fase offensiva navarra: il centravanti croato è già arrivato a 9 reti in 20 presenze in questa Liga, con 21 tiri nello specchio su 49 complessivi.

Volitivo nella battaglia con i difensori avversari (233 duelli, 103 vinti), Budimir si mostra anche affidabile dal dischetto (3 rigori segnati su 4 tentativi).

Non da meno il contributo di Rubén García: sempre più leader silenzioso, il numero 14 rossoazzurro abbina 4 assist e 2 reti nelle sue 19 apparizioni, dando qualità e filtro tra centrocampo ed esterni con 437 passaggi e 23 chiavi vincenti. L’asse con Aimar Oroz e Víctor Muñoz, quest’ultimo abile nel saltare l’uomo (48 dribbling riusciti su 112 tentati) e sempre presente nei duelli (251, di cui 99 vinti), rappresenta la principale fonte di imprevedibilità in casa Osasuna.

Sul versante ospite, il Sottomarino Giallo si affida al carisma e alla qualità di Dani Parejo, fondamentale nel mantenimento del possesso (484 passaggi e 15 chiavi vincenti in appena 17 presenze, la metà da titolare), ma i fari sono puntati su Gerard Moreno.

L’attaccante catalano – nonostante un minutaggio inferiore – ha già siglato 5 reti in 11 partite (7 tiri in porta su 13 tentativi) e con 18 passaggi chiave si conferma regista avanzato oltreché finalizzatore.

Accanto a lui Georges Mikautadze, cinque reti a referto in 15 apparizioni e 3 assist, è la carta in più per una squadra in cerca di verticalità e freschezza: il georgiano si distingue anche per i dribbling – 12 riusciti su 28 tentativi – e per la partecipazione al gioco con 10 passaggi chiave da posizione avanzata.