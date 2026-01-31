Sarà l’Estadio Nuevo Carlos Tartiere di Oviedo a fare da palcoscenico a una sfida dal sapore d’equilibrio quella che vedrà protagonisti Real Oviedo e Girona nel ventiduesimo turno della Liga. Appuntamento fissato per sabato 31 gennaio alle ore 14:00, quando i padroni di casa – rinvigoriti dal calore del loro pubblico – proveranno a sgambettare i catalani in una gara che vale più dei semplici tre punti in ottica classifica. L’interesse è massimo per capire chi riuscirà a spuntarla tra le due squadre rivelazione, con individualità tecniche pronte a spostare gli equilibri.

Le probabili formazioni di Oviedo-Girona

Real Oviedo (4-2-3-1): Aaron Escandell tra i pali, difesa composta da Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo e Javi Lopez; in mediana si muoveranno Kwasi Sibo e Santiago Colombatto, mentre sulla trequarti agiranno Haissem Hassan, Alberto Reina e Ilyas Chaira alle spalle dell’unica punta Federico Viñas.

Girona (4-2-3-1): Tra i pali trova spazio ter Stegen, protetto da una linea a quattro con Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind e Alex Moreno; in mezzo al campo agiranno Fran Beltran e Ivan Martin. Sulla trequarti Viktor Tsygankov, Thomas Lemar e Bryan Gil supporteranno l’ariete Vladyslav Vanat.

Quote: bookmaker incerti, equilibrio in vista

La partita si annuncia senza un vero padrone secondo i bookmaker internazionali.

William Hill quota il segno 1 a 2.62, mentre il pareggio è offerto a 3.00 e il colpo esterno del Girona vale 2.75. Sono ancora più equilibrate le cifre di Bet365, che propone la vittoria locale a 2.70, la X a 3.10 e il successo ospite a 2.80. Ne emerge un quadro in cui nessuna delle due formazioni parte con i galloni di vera favorita: ogni episodio potrebbe risultare decisivo.

Le statistiche: occhi su Chaira, Hassan e Viñas per Oviedo, attacco mobile per il Girona

Sul fronte Real Oviedo spicca la stagione di Ilyas Chaira.

Il giovane centrocampista offensivo marocchino si è ritagliato spazi importanti con 19 presenze e 16 da titolare, per un totale di 1226 minuti in campo. Chaira si è segnalato per la sua intraprendenza in zona offensiva: 24 tiri, 14 nello specchio, abbinati a 8 passaggi chiave e una media di 6.49. Pur avendo realizzato solo una rete e un assist, il suo dinamismo – 62 dribbling tentati, di cui 18 riusciti – lo rende una delle frecce più velenose nella faretra degli azulones.

Anche Haissem Hassan, 23 anni, ha finora recitato un ruolo da protagonista. Con 20 presenze – 12 da titolare – e 1186 minuti accumulati, il francese ha messo in mostra ottime doti palla al piede (43 dribbling riusciti su 74 tentativi) e una spiccata visione (15 chiavi vincenti), servendo anche 2 assist.

Nonostante l’astinenza da gol, Hassan è tra i più creativi nello sviluppo offensivo oviedista.

Nel ruolo di centravanti, Federico Viñas resta punto di riferimento per peso e fisicità. L’uruguaiano in 17 apparizioni, di cui 12 da titolare, ha trovato la via della rete in 3 occasioni, mostrando freddezza dal dischetto e grande presenza nei duelli (110 vinti su 213). Il suo spirito da guerriero emerge anche nei contrasti – 27 tackle e 24 falli subiti – nonostante qualche neo disciplinare dovuto a 3 ammonizioni, un’espulsione diretta e una per doppio giallo.

Sul versante Girona, le luci dei riflettori puntano su Viktor Tsygankov. L’esterno ucraino è un fattore offensivo costante: 15 presenze, 4 gol, 2 assist, ma soprattutto una capacità di incidere con 10 tiri in porta su 14 e 18 passaggi chiave, a conferma di una pericolosità rara tra le linee.

Non meno prezioso è il contributo di Bryan Gil, prodotto del vivaio spagnolo. Il mancino, utilizzato 18 volte con 12 presenze da titolare, ha distribuito 3 assist e si è guadagnato la palma di giocatore capace di andare al duello: in 162 confronti diretti, sono 66 quelli vinti. Il suo apporto in dribbling (19 riusciti su 51) offre sempre un’opzione imprevedibile nell’ultimo terzo di campo.

Infine Vladyslav Vanat, classe 2002, è la vera minaccia in zona gol per la squadra catalana. Il bomber ucraino ha già siglato 7 reti in 18 presenze tutte da titolare, con un impressionante 13 tiri su 15 nello specchio e una media di 3 rigori realizzati. Nel cuore dell’attacco biancorosso sarà presumibilmente lui il principale osservato speciale della retroguardia degli asturiani.