Nella cornice parigina dello Stade Jean Bouin, domenica 25 gennaio alle 17:15, Paris FC e Angers si sfideranno nella 19ª giornata della Ligue 1. Due squadre dai destini diversi che si incontrano nella capitale francese: da una parte i padroni di casa intenzionati a consolidare la loro posizione nella parte sinistra della classifica, dall’altra gli ospiti dell’Angers, in cerca dei punti necessari per risalire la china. La posta in palio è alta, e i motivi di interesse non mancano: la solidità difensiva del Paris FC contro la freschezza di giovani come Prosper Peter tra i bianconeri.

Le probabili formazioni: Paris FC con il trio Kebbal-Gory-Krasso, Angers si affida a Peter

Stando alle indicazioni della vigilia, il Paris FC dovrebbe schierarsi con un audace 3-2-4-1, affidando i pali a Kevin Trapp e una linea difensiva composta da Mamadou Mbow, Otavio e Kolodziejczak. L’esperienza di Hamari Traore e la freschezza di Nhoa Sangui dovrebbero dare equilibrio in fase di non possesso, mentre in mezzo al campo la qualità passa dai piedi di Ilan Kebbal e Maxime Lopez. Adama Camara e Alimami Gory agiranno sulle corsie, posizionandosi alle spalle dell’unica punta Jean-Philippe Krasso, riferimento offensivo di giornata.

L’Angers di contro si affiderà al 4-2-3-1: tra i pali Herve Koffi, mentre in difesa pronti Carlens Arcus, Ousmane Camara, Jordan Lefort e Jacques Ekomie.

A centrocampo, la diga è formata da Haris Belkebla e Marius Courcoul, con il giovane talento Yassin Belkhdim supportato da Louis Mouton e Amine Sbai sulla trequarti. In avanti, fari puntati sul 18enne Prosper Peter, alla ricerca del colpaccio personale nella capitale.

Quote: Paris FC ampiamente avanti nelle previsioni dei bookmaker

I pronostici sono tutti dalla parte del Paris FC, che parte decisamente favorito secondo gli analisti.

William Hill quota la vittoria interna a 1.85, il pareggio a 3.30 e il colpo esterno dell’Angers a 4.00. Simili indicazioni arrivano anche da Bet365, che offre i padroni di casa vincenti a 1.83, il pareggio leggermente più alto a 3.40 e l’eventuale successo bianconero addirittura a 4.75. Numeri che raccontano la fiducia nei confronti del Paris FC, trascinato dal talento a centrocampo e dalla stabilità difensiva dimostrata nelle ultime settimane.

Statistiche chiave: Kebbal protagonista, Krasso e Gory cercano conferme, Peter e Belkhdim i fari dell’Angers

Ilan Kebbal è senza dubbio il faro tecnico del Paris FC in questa stagione di Ligue 1: il centrocampista algerino classe 1998 ha infilato sin qui 7 reti e servito 4 assist in 17 presenze, dimostrando un mix di visione, capacità d’inserimento e freddezza dal dischetto (2 rigori trasformati su 1 guadagnato).

Di rilievo anche la sua attività difensiva con 22 tackle e 5 intercetti, ma soprattutto la mole produttiva: 970 passaggi con 40 chiavi, sintomo di quanto la manovra transiti spesso dai suoi piedi. Kebbal ha anche vinto 88 duelli su 166 e ottenuto ben 44 falli subiti, confermandosi elemento centrale per il gioco verticale del Paris.

Alimami Gory, utilizzato spesso a partita in corsa, ha marcato finora 1 gol nei suoi 11 incontri (di cui 8 da subentrante) e conquistato 1 rigore oltre ad 11 falli subiti. Il suo contributo si nota anche nella versatilità offensiva, pur con pochi tiri nello specchio (1 su 7): la sua capacità di giocare tra le linee resta un’arma a disposizione di Paris FC, soprattutto contro difese chiuse.

Sugli scudi anche Jean-Philippe Krasso: l’attaccante ivoriano ha raccolto 17 presenze (di cui 9 da titolare), mettendo a segno 2 reti e 2 assist. Con 14 tiri totali, 8 nello specchio, Krasso alterna giocate per i compagni (17 passaggi chiave) a una presenza fisica importante, come testimoniano i 48 duelli vinti sui 133 affrontati. Non manca la propensione all’uno contro uno, con 26 dribbling tentati e 8 riusciti.

Nell’Angers, Yassine Belkhdim è il pilastro del centrocampo: in 18 match ha raccolto 2 gol e 2 assist, ma soprattutto si è distinto con 46 tackle, 20 intercetti e 74 duelli vinti su 128. La sua attenzione difensiva fa da schermo per il trio d’attacco.

Occhio anche a Prosper Peter, appena maggiorenne ma già con 3 gol all’attivo in 16 presenze (8 da titolare).

L’attaccante francese vanta un’ottima percentuale realizzativa (9 tiri nello specchio su 12) e si segnala per 15 falli subiti, oltre all’accanimento nei duelli (36 vinti su 104). Infine, tra i trequartisti, Amine Sbai ha un profilo da incursore: 11 gare, 1 gol, 1 assist, ben 50 dribbling tentati (18 riusciti) e 13 passaggi chiave, in costante proiezione offensiva lungo la trequarti bianconera.