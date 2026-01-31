Sulle rive della Senna va in scena uno dei banchi di prova più impegnativi per il Paris FC: sabato 31 gennaio, alle ore 17:00, lo Stade Jean Bouin sarà teatro della ventesima giornata di Ligue 1, con i parigini pronti ad affrontare il blasonato Olympique Marsiglia. In palio ci sono punti pesanti per le ambizioni rispettive: il Paris FC cerca continuità e fiducia tra le mura amiche, mentre i ragazzi di Marsiglia vogliono consolidare il loro ruolo di protagonisti del campionato francese. Sullo sfondo, una rivalità tra due città che quando si incrociano alimenta sempre un fascino particolare.

Le probabili formazioni di Paris FC-Marsiglia

Le scelte dagli allenatori per la sfida del Jean Bouin rispecchiano le filosofie delle due squadre. Il Paris FC dovrebbe affidarsi a un 3-2-4-1 piuttosto offensivo, con Kevin Trapp tra i pali, una difesa composta da Mamadou Mbow, Kolodziejczak e Otavio. Sulle fasce trovano spazio Hamari Traore e Nhoa Sangui, mentre il cuore del centrocampo è affidato a Ilan Kebbal e Adama Camara. Sulla trequarti spazio a Vincent Marchetti e Alimami Gory per supportare Jean-Philippe Krasso, unica punta centrale.

L'Olympique Marsiglia risponde con un moderno 3-4-2-1: Geronimo Rulli in porta, terzetto difensivo composto da Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd e Facundo Medina.

Sulle corsie Timothy Weah e Igor Paixao, mentre la diga di centrocampo è formata da Hoejbjerg e Quinten Timber. Dietro alla punta Gouiri agiscono due talenti in rampa di lancio: Ethan Nwaneri e Hamed Traoré.

Quote: Marsiglia in pole per i bookmaker

I principali operatori danno fiducia agli uomini di Marsiglia per l'appuntamento parigino. William Hill quota la vittoria del Paris FC a 3.60, il pareggio a 3.60 e il successo esterno degli ospiti a 1.85.

Su Bet365 la vittoria del Paris FC schizza leggermente a 3.80, mentre il segno "X" è a 3.80 e il 2 del Marsiglia viene proposto a 1.91. Dunque Marsiglia favorito, ma il margine resta abbastanza sottile, segno che il fattore campo e l'entusiasmo parigino non vanno sottovalutati.

I protagonisti nelle statistiche della stagione

In casa Paris FC spicca il rendimento di Ilan Kebbal, vero metronomo del centrocampo parigino: per lui 18 presenze da titolare, con 7 reti e 4 assist che fanno lievitare la sua media a 7.64.

Non solo offensive le sue doti: Kebbal ama cucire il gioco (1016 passaggi completati e 42 passaggi chiave), ma è anche costantemente insidioso dalle retrovie con 30 conclusioni totali e un discreto feeling con i duelli (94 vinti su 179 affrontati) e ben 46 falli subiti segno che le difese avversarie lo temono. In avanti occhio anche ad Alimami Gory, spesso arma a sorpresa dalla panchina, che ha firmato un gol e guadagnato un rigore su 12 apparizioni, anche se con percentuali realizzative ancora migliorabili. Non manca in attacco Jean-Philippe Krasso, chiamato a dare peso e profondità: 2 gol e 2 assist in 18 presenze (10 da titolare), oltre a una buona capacità di far salire la squadra, con 17 passaggi chiave e la consueta generosità nei duelli (138 disputati, 51 vinti).

Nelle file del Marsiglia, i riflettori sono puntati sul talento emergente Ethan Nwaneri: un solo gettone ma già pesantissimo, con gol all’esordio e una valutazione media eccezionale di 8.2, in soli 58 minuti di gioco (2 tiri, entrambi nello specchio e un 100% di riuscita nei dribbling, 3 su 3). Più consolidata invece la presenza di Amine Gouiri, che in 9 presenze – 7 da titolare – ha già timbrato quattro volte il cartellino e confezionato un assist su 15 conclusioni totali (11 in porta), risultando spesso il terminale offensivo principale. Hamed Junior Traoré, invece, in appena quattro presenze ha già lasciato il segno con un gol e un assist, portando freschezza e qualità in mezzo al campo grazie a 83 passaggi e 4 chiavi, supportati da qualche progressione palla al piede (6 dribbling tentati).