Sabato 1 febbraio, alle 20:45, lo Stadio Ennio Tardini di Parma si prepara per un duello dal sapore antico in Serie A: i crociati attendono la Vecchia Signora per la 23ª giornata della stagione 2025/26. Una gara che richiama il grande classico degli anni Novanta, quando le due squadre si contendevano titoli e coppe, ma che oggi vede la Juventus chiamata a confermare le sue ambizioni d’alta classifica sul difficile terreno emiliano. Il Parma di Cuesta, invece, cerca il colpaccio per scalare una zona centrale di classifica e allontanare ulteriormente le sabbie mobili della lotta salvezza.

Le probabili formazioni di Parma-Juventus

Il Parma di Cuesta si affida al modulo 4-3-2-1, un sistema che mette Bernabè in cabina di regia e Pellegrino come terminale offensivo. Tra i pali Corvi, difesa a quattro con Delprato, Circati, Troilo e Valeri. In mediana agiscono Bernabè, Keita e Sorensen, con Ondrejka e Oristanio a supportare Pellegrino. Qualche dubbio rimane nell’undici titolare, in particolare nelle scelte su Ondrejka (leggermente favorito su Almqvist) e Sorensen su Estevez. In panchina anche Benedyczak, tenuto precauzionalmente fuori dall’XI di partenza. Assenza pesante in difesa quella di Valenti, fermo ai box per una lesione ai flessori.

Spalletti conferma il 4-2-3-1 per la sua Juventus, che viene dal successo col Napoli e vuole trovare continuità.

Tra i pali Di Gregorio; linea difensiva composta da Kalulu, Bremer (favorito su Gatti), Kelly e Cambiaso. Locatelli e Thuram in mediana; sulla trequarti spazio a Conceiçao, McKennie e il giovane Yildiz, vera rivelazione della stagione bianconera, alle spalle della punta David. Ko per Milik e Vlahovic, per i quali il rientro è ancora distante.

Quote: Juventus nettamente favorita dalle agenzie

I bookmaker non hanno dubbi: la trasferta bianconera al Tardini pende dalla parte della Juventus.

William Hill quota la vittoria dei crociati a 6.50, il segno X a 4.20 e il colpo esterno della Juve a 1.44. Quote che anche Bet365 conferma in linea, offrendo il successo interno addirittura a 7.50, il pareggio a 4.33 e il blitz bianconero a 1.45. Anche il peso delle assenze in casa Parma e la qualità della rosa juventina orientano nettamente le scommesse sul 2 della Vecchia Signora.

Statistiche: Bernabè faro ducale, Yildiz e David i nuovi volti della Juve

Adrián Bernabè conferma saldo la sua regia nel Parma: 22 presenze su 23 partite, 1728 minuti collezionati e una media voto di 7.05 lo certificano come mente della manovra crociata.

Lo spagnolo non è solo faro nel gioco, ma riesce anche a incidere in zona gol: 2 reti e 1 assist, accompagnati da 39 passaggi chiave, lo rendono elemento imprescindibile per Cuesta. Decisiva la sua pulizia nella distribuzione (844 passaggi), così come la predisposizione al duello (81 vinti su 157 tentati) e la capacità di subire falli (43), sintomo di un costante coinvolgimento nella costruzione e nelle transizioni offensive.

Oliver Sørensen, classe 2002, è una delle sorprese nella mediana gialloblù: 21 partite giocate, 1301 minuti e una rete messa a segno. Pur con un basso indice di pericolosità offensiva (9 tiri in tutta la stagione e un solo gol), il danese si fa apprezzare per la generosità in fase di interdizione (15 intercetti, 15 tackle) e per la capacità di inserirsi tra le linee avversarie (17 dribbling tentati).

Il suo rendimento in duello è però ancora migliorabile (40 vinti su 109), ma la sua presenza aggiunge fisicità al centrocampo ducale.

Il volto offensivo del Parma è Mateo Pellegrino: 22 presenze, 20 da titolare, con 6 gol e un assist all’attivo. La sua fisicità (193 cm) rappresenta una soluzione preziosa sia sul gioco aereo che nelle sportellate con i centrali avversari. In 348 duelli, 148 sono stati vinti, con la punta argentina che si dimostra abile a conquistare falli (43) ma anche spesso nel mirino degli arbitri (51 reati fischiati). Da segnalare la sua aggressività, come dimostrano i 3 cartellini gialli e la spiccata attitudine al dribbling (16 riusciti su 28 tentati). Pellegrino ha realizzato anche un rigore su uno tentato in stagione.

Passando alla Juventus, il nome chiave della stagione bianconera è Kenan Yildiz. Il turco, appena ventenne, ha finora impressionato con 8 reti e 4 assist in 21 presenze (20 da titolare), abbinando qualità tecniche da numero dieci (43 passaggi chiave, 42 dribbling riusciti) a numeri importanti sotto porta (41 tiri totali, di cui ben 27 nello specchio). La sua media voto di 7.43 riflette un impatto più che positivo, mentre la sua dinamicità tra le linee sta rapidamente cambiando i riferimenti offensivi juventini. Non a caso, Spalletti gli consegna spesso la maglia da titolare a scapito di nomi più rodati.

Jonathan David rappresenta invece la punta di diamante chiamata ad accendere la fase offensiva juventina in assenza degli infortunati: il canadese ha segnato 4 gol e servito 3 assist in 21 gare, pur partendo spesso dalla panchina (10 ingressi a gara in corso su 21 apparizioni totali).

David mostra buona precisione sotto porta (13 conclusioni nello specchio su 19 tiri), ma manca ancora di una continuità realizzativa che possa metterlo tra i bomber di razza della Serie A. Spiccano anche 23 passaggi chiave e 5 dribbling riusciti, mentre a livello disciplinare resta intonso senza gialli né rossi, anche se ha sbagliato un calcio di rigore in questa stagione.

Weston McKennie completa la batteria dei centrocampisti chiave della Juve: lo statunitense ha collezionato 21 presenze e 2 reti, impreziosite da altrettanti assist. Il suo dinamismo si manifesta in 23 tackle e 17 interventi difensivi complessivi, mentre la capacità di inserirsi gli ha già permesso di costruire 23 passaggi chiave e centrare la porta in 9 occasioni sulle 21 tentate. McKennie si rivela uomo ovunque della mediana juventina, pur con qualche eccesso di generosità nelle 26 infrazioni commesse e i 3 gialli ricevuti nelle sue apparizioni stagionali.