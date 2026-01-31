Sarà l’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani di Pisa il teatro di una sfida dal sapore particolare quella tra Pisa e Sassuolo, in programma sabato 31 gennaio alle 15:00 per la 23ª giornata della Serie A 2025/26. Un incrocio delicato per entrambe: i neroverdi vogliono alimentare la rincorsa verso la zona sinistra, mentre i nerazzurri di Toscana puntano a mettere fieno in cascina per un finale di stagione sereno. Il confronto promette scintille anche per alcune novità negli undici titolari.

Le probabili formazioni di Pisa-Sassuolo

Il Pisa, guidato dal vice Caridi per la squalifica di Gilardino, dovrebbe disporsi secondo il 3-4-2-1: Scuffet tra i pali, con una retroguardia formata da Coppola, Caracciolo e Canestrelli.

Sulla fascia sinistra dovrebbe agire Angori, confermato titolare, con Tourè a destra e la cerniera Marin-Aebischer in mezzo; sulla trequarti spazio a Moreo e Tramoni, mentre davanti toccherà al fresco innesto Durosinmi, pronto al debutto dall’inizio complice l’infortunio di Meister.

Sassuolo risponde con il consueto 4-3-3 targato Grosso. In porta Muric, linea difensiva composta da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. In mezzo, il trio Thorstvedt, Matic e Koné, con il possibile rientro dal 1’ di Berardi in attacco al fianco di Pinamonti e Laurienté. In panchina outsider come Skjellerup, Pierini e Moro per i neroverdi, mentre Pisa dovrà rinunciare ancora a Calabresi per squalifica e ad alcune pedine indisponibili tra cui Albiol e Stengs.

Nessun particolare ballottaggio in casa Sassuolo, situazione più fluida invece tra i toscani dove si segnalano i duelli Coppola-Bozhinov, Tramoni-Piccinini e Durosinmi-Meister.

Quote equilibrate: leggerissima preferenza per il Sassuolo

Secondo i bookmaker la bilancia pende leggermente verso il Sassuolo, ma il confronto dell’Arena Garibaldi resta incertissimo. William Hill quota la vittoria interna del Pisa a 2.80, il pareggio a 2.90 e il successo ospite a 2.50.

Bet365 conferma l’equilibrio con il Pisa dato a 2.88, il pari a 3.10 e il Sassuolo a 2.60. Numeri che parlano di grande incertezza e che riflettono l’imprevedibilità di una sfida tra due squadre compatte ma non sempre continue.

I protagonisti: le statistiche chiave dei giocatori attesi

Nel Pisa occhi puntati su Samuele Angori, esterno classe 2003 che per continuità e affidabilità si sta ritagliando un ruolo importante nello scacchiere neroazzurro: 19 presenze, di cui 15 da titolare, 1259 minuti e una media voto di 6.88.

Senza aver ancora trovato la via della rete, Angori si distingue soprattutto per i 324 passaggi totali, 20 chiave, e per la propositività in fase di recupero palla: 26 tackle vincenti e 69 duelli portati via sugli avversari. In mezzo al campo è cresciuto anche il rossocrociato Michel Aebischer, fresco ex Bologna: 21 presenze per lui a Pisa, 1748 minuti, un assist e 902 passaggi completati, a cui ha aggiunto 45 tackle e ben 84 duelli vinti, confermandosi punto d’equilibrio della mediana pisana, anche se deve stare attento sia ai falli commessi (23) sia alla posizione di diffidato.

Nella batteria offensiva interessante l’apporto di Mattéo Tramoni, giocatore versatile schierato nella trequarti: il francese ha firmato 2 gol e 2 assist in 20 apparizioni da cui emergono anche 25 passaggi chiave e 17 tiri complessivi, quasi uno a partita.

La percentuale realizzativa non è altissima, ma il suo movimento tra le linee, come dimostrano i 21 dribbling tentati e 4 riusciti, è fondamentale nel gioco dei nerazzurri di Toscana.

Sul fronte neroverde, riflettori accesi sul centrocampista Ismaël Koné: 19 presenze, 3 gol e una valutazione media di 6.99. Dotato di fisicità e abilità nel dribbling (17 riusciti su 26 tentativi), Kone è spesso il primo a rompere le linee avversarie sfruttando tecnica e forza. Ha firmato 561 passaggi e 16 chiave, tenendo però a bada il cartellino (già 2 gialli e un’espulsione per doppio giallo) e con attitudine dichiaratamente da incursore.

In avanti Armand Laurienté rappresenta la mina vagante della squadra di Grosso: 22 presenze, 3 gol, 3 assist, 31 tiri totali e ben 47 dribbling tentati (15 andati in porto), oltre a 27 passaggi-chiave per incidere sulla trequarti.

Numeri che lo consacrano elemento imprevedibile della manovra neroverde. In area, Andrea Pinamonti resta il riferimento: 21 presenze, 4 gol, 2 assist e 19 tiri in porta, anche se la media voto di 6.55 suggerisce una annata a corrente alternata. Da segnalare la capacità di lavorare per la squadra con 14 passaggi chiave e la pericolosità soprattutto quando può conquistare metri in velocità partendo alle spalle dei difensori.