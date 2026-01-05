Juventus e Roma procedono a braccetto in questa stagione di Serie A, non solo per una classifica che oggi le vede appaiate al quarto posto con 33 punti, ma anche per un percorso tecnico sorprendentemente simile. Due realtà storicamente abituate a ben altri numeri offensivi si ritrovano infatti a fare i conti con reparti d’attacco tra i meno prolifici del campionato.

Juve e Roma, due reparti offensivi mai cosi sterili

La Juventus, senza poter contare su Dusan Vlahovic fermo ai box per infortunio, ha trovato ben poco dai nuovi riferimenti offensivi Jonathan David e Lois Openda: appena 3 gol complessivi in 17 presenze di campionato.

Leggermente migliore, ma comunque insufficiente, il contributo arrivato a Roma da Artem Dovbyk ed Evan Ferguson, entrambi a quota 2 reti in Serie A. Numeri che raccontano di due squadre costrette spesso a vincere di misura o a sopravvivere grazie all’equilibrio, più che allo spettacolo.

In questo contesto, non stupisce come entrambe si siano aggrappate al talento delle rispettive “stelline”. In casa Juventus il faro è Kenan Yildiz, capace di incidere con continuità grazie a 6 gol e 4 assist in 17 partite, spesso decisivo nel rompere partite bloccate. Sul fronte giallorosso, è Matias Soulé a dover cantare e portare la croce: 5 reti e 3 assist in 18 presenze che lo rendono il principale riferimento creativo di una Roma troppo spesso povera di soluzioni offensive.

Giovani, tecnici, imprevedibili: sono loro ad aver evitato che le difficoltà strutturali in attacco si trasformassero in un tracollo in classifica.

Spalletti e Gasperini, due grandi piloti con due macchine non performanti

Un’altra analogia significativa riguarda la guida tecnica. Juventus e Roma possono contare su due allenatori di altissimo profilo come Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini, entrambi maestri nel dare identità alle proprie squadre. Tuttavia, anche qui emergono limiti evidenti legati alla costruzione delle rose. Spalletti, arrivato a stagione in corso per sostituire l’esonerato Tudor, ha ereditato una Juventus non pensata ovviamente secondo i suoi princìpi di gioco e ha dovuto adattarsi in corsa, lavorando più sull’organizzazione che sulla spettacolarità.

Ben diversa, invece, la situazione di Gasperini. Il tecnico piemontese siede sulla panchina della Roma dalla scorsa estate, ma non ha mai avuto a disposizione una rosa realmente compatibile con le sue idee. Il direttore sportivo Massara, frenato da una liquidità limitata, non è riuscito a costruire una squadra dinamica, dotata di esterni di gamba e intensità, elementi da sempre fondamentali nel calcio" gasperiniano". Il risultato è una Roma che prova a seguire i dettami del suo allenatore, ma lo fa spesso a velocità ridotta, pagando un gap strutturale che oggi la rende sorprendentemente simile, nel bene e nel male, alla Juventus.