Giampiero Gasperini sembra essere stato accontentato sul mercato. Come riportato dal giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Roma sarebbe ad un passo da Giacomo Raspadori: "La società aspetta gli ultimi passaggi formali burocratici". Il giocatore attualmente in forza all'Atletico Madrid si era preso del tempo per pensare, ma ora sarebbe ad un passo dal ritorno in Italia.

Le parole di Pedullà

Tramite il suo account X, Pedullà ha affermato: "Raspadori lo hanno mandato ovunque (Lazio, Napoli e Galatasaray) ma lui non lo sapeva. Gli assalti partiti a giugno, da questa data (17 dicembre) ha continuato a lavorarci solo la Roma che ora aspetta gli ultimi passaggi formali burocratici".

Inizialmente l'attaccante si era presa del tempo per pensarci, ma nella serata di mercoledì 7 gennaio il DS Massara e gli agenti del giocatore hanno trovato l'accordo sullo stipendio. In seguito alle prime offerte poco convincenti, la Roma ha alzato l'offerta sullo stipendio di Raspadori arrivando a 3.5 milioni e mezzo di euro (all'Atletico Madrid il calciatore percepisce uno stipendio di 6 milioni lordi) più le rispettive rassicurazioni per il riscatto: in caso di qualificazione alla prossima Champions League, al club spagnolo entreranno nella casse 25 milioni dal prestito oneroso.

La reazione dei tifosi della Roma

Su X, le voci di un'imminente approdo di Raspadori a Roma ha portato grande entusiasmo tra i tifosi.

Un utente ha affermato : "Come giocatore mi è sempre piaciuto, quindi non posso che essere contenta se vestirà la maglia giallorossa". Un altro tifoso ha aggiunto: "Benvenuto nella squadra che conta". Tra gli utenti c'è anche chi ha criticato il giocatore: "Ma cosa deve decidere? La Roma ti chiama e tu ci pensi? Mah". A fare eco ci ha pensato un altro tifoso: "Personalmente non mi ha mai entusiasmato Raspadori". Un altro tifosi della Roma ha invece criticato le qualità del calciatore: "Un giocatore che gli hanno fatto credere nel 2025 che può fare il centravanti pur essendo alto mezzo metro, così' come non può essere una mezz'ala sembra per via delle doti fisiche".

Zirkzee: trattativa in stand-by

Gasperini oltre a Raspadori ha chiesto Joshua Zirkzee dal Manchester United. Inizialmente sembrava che la cessione del calciatore fosse ad un passo, ma il cambio di allenatore per i Red Devils ha rimesso tutto in gioco. Il nuovo allenatore infatti, prima di cedere l'attaccante olandese potrebbe decidere di valutarlo sul rettangolo di gioco.