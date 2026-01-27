Juventus-Napoli è stata archiviata ormai da un paio di giorni eppure le polemiche per un presunto rigore non assegnato ai partenopei sull'1 a 0 in favore dei bianconeri, non intendono placarsi. Nella giornata di oggi infatti, il giornalista Fabio Ravezzani sul proprio account X ha voluto riaccendere il fuoco della diatriba, scrivendo questo messaggio: "Fatico a capire quando c’è un episodio molto sospetto tanto da accorgersene in diretta e la Var tace. É il caso di Bremer su Hojlund. Assolutamente incomprensibile che Doveri non abbia valutato con attenzione.

Ha ragione il Napoli a lamentarsi (ma vittoria Juve incontestabile)".

Ravezzani in un secondo messaggio ha poi voluto rinforzare il proprio concetto, puntando il dito sulla crescente divulgazione di opinioni fatta da non esperti del settore: "Sugli episodi dubbi c’è una proliferazione di ex arbitri o esperti improvvisati del web che danno valutazioni. Non c’è quasi mai consenso unanime. Semplice: la stessa azione si presta a interpretazioni differenti. Prendetevela anche con gli "esperti" oltre che con gli arbitri".

I tifosi rispondono a Ravezzani

Le parole di Ravezzani in poche ore hanno acceso il dibattito sul web: "Può essere una questione di protocollo? Alla fine non è un episodio non visto (tipo pestone) ma valutato in campo.

Ovviamente ci sono stati vari episodi che hanno violato questo principio, ma se non si cambiano le linee guida potrebbe non essere un errore del VAR" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Ha valutato sul campo, il VAR deve essere usato su errori oggettivi non su casi in cui ha già valutato sul campo l'arbitro che probabilmente ha anche il contesto dell'azione globale. Da video è impossibile valutare l'intensità, a me sembra leggero il contatto per dare un rigore".

Campi: 'Per uno Juventino è difficile ammettere che quello sia rigore'

Del controverso episodio fra Bremer e Hojlund andato in scena in Juventus-Napoli ha scritto anche il giornalista Graziano Campi: "Torno sulla polemica legata al tuffo di Hojlund in area di rigore della Juventus. Per uno juventino è molto difficile ammettere che è rigore per il semplice motivo che sono 35 anni che non se ne vede assegnato uno contro il Napoli: non si ricorda più come sono fatti".